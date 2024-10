Apple TV Plus dockt bei Amazon Prime Video an. (Bild: Ivan Marc/Shutterstock)

In den USA bietet Amazon Nutzer:innen seines Streamingdienstes Prime Video über 100 zusätzliche Abooptionen, über die sie spezielle Inhalte oder Dienste anderer Anbieter wie Paramount Plus buchen können. Neu an Bord ist jetzt Apple TV Plus, das „bald“ bei Prime Video verfügbar sein soll.

Apple TV Plus ab Ende Oktober bei Amazon

Laut den Kolleg:innen von Deadline könnte es noch im Laufe des Monats Oktober soweit sein. Allerdings vorerst in den USA, wie es in einer entsprechenden Amazon-Mitteilung heißt.

Weitere Märkte sollen demnach aber folgen. Sollte es keine gröberen Probleme mit Lizenzen geben, dürfte einem Start der Kooperation in Deutschland wenig im Wege stehen. Offiziell bestätigt hat Amazon das aber bisher nicht.

Mit Apple TV Plus kommen populäre und vielgelobte Serien und Filme wie The Morning Show, Ted Lasso oder die Oscar-prämierte Tragikomödie Coda sowie Sportinhalte zu Prime Video. Das Streaming ist freilich nicht gratis.

So viel kostet der Apple-Streamingdienst

Im Gegenteil: In den USA werden monatlich 9,99 US-Dollar fällig – genauso viel wie bei Apple TV Plus selbst. Damit dürfte sich der Abopreis bei einem Start in Deutschland auf 9,99 Euro belaufen.

Warum beide Seiten die Zusammenarbeit dennoch als sinnvoll erachten und auch die Nutzer:innen profitieren, hat mehrere Gründe. Für Apple dürfte vor allem die Möglichkeit im Mittelpunkt stehen, die eigenen Inhalte einem größeren Publikum präsentieren zu können. Amazon erweitert sein Angebot und schneidet sicher an den Einnahmen mit.

Direkt über Prime-Video-App buchbar

Bestehende Prime-Video-Nutzer:innen wiederum profitieren zum einen von der größeren Auswahl und dem einfacheren Zugang zu Apple TV Plus. Statt einer eigenen App und extra Zahlungsmodalitäten können sie das Ganze jetzt alles via Amazon abwickeln und nutzen.

Einige Nutzer:innen, etwa jene von Android-Smartphones und -Tablets, erhalten über die Apple-TV-Plus-Integration auf der Amazon-Plattform überhaupt erstmals die Möglichkeit, die Inhalte des iPhone-Konzerns per App zu nutzen. Eine Android-Version der Apple-TV-App ist noch in Arbeit.

Apple und Amazon kooperieren schon länger

Dass Apple und Amazon im Content-Bereich zusammenfinden, ist dagegen nicht ungewöhnlich. Schon jetzt ist Prime Video für Apple-TV- und weitere Geräte des Herstellers verfügbar. Apple TV Plus wiederum lässt sich per Fire-TV-Stick auf passende Fernseher holen.

