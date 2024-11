Der Sieg des als kryptofreundlich geltenden Kandidaten Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA war für die Kryptogemeinde offenbar der Auslöser für eine wahre Kursrallye. Die meisten digitalen Währungen haben in den vergangenen zwei Wochen mindestens zweistellig zugelegt.

Anzeige Anzeige

Bitcoin mehr wert als Silber

Der gesamte Kryptomarkt ist jetzt über drei Billionen Dollar wert. Allein Bitcoin als älteste und wertvollste Kryptowährung ist mit einer Marktkapitalisierung von 1,85 Billionen Dollar wertvoller als Silber mit 1,76 Billionen Dollar. Genau zwei Wochen nach der US-Wahl hat der Bitcoin-Kurs jetzt ein weiteres sogenanntes Allzeithoch (ATH) erreicht.

Am Dienstagabend (19. November 2024) kletterte der Preis für einen Bitcoin um 3,5 Prozent auf 94.000 Dollar. Zum Vergleich: Am 5. November befand sich der Kurs noch bei 69.000 Dollar – seitdem ging es also um 36 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat sich der Bitcoin-Kurs mehr als verdoppelt.

Anzeige Anzeige

Trump-Sieg als Katalysator

Der Trump-Erfolg und damit die Hoffnung auf kryptofreundlichere Maßnahmen der US-Regierung sind derweil manchen Beobachter:innen zufolge aber nur der Katalysator für ohnehin bevorstehende Kurssteigerungen. Der infolge des Halvings im Frühjahr zu erwartende Bullrun sei demnach noch nicht vorbei.

Für den jüngsten Anstieg machen Analyst:innen zunächst einmal die aktuell wachsenden Spannungen zwischen der Ukraine und Russland verantwortlich. Anders als zuletzt scheinen Bitcoin und Co aus Investor:innensicht wieder als sicherer Hafen zu fungieren, wie es bei CNBC heißt.

Anzeige Anzeige

Sicherer Hafen: Bitcoin versus Gold

Ebenso bergauf ging es für die klassischen Sicherheitspositionen Staatsanleihen und Gold. Allerdings haben am Dienstag auch die US-Aktienmärkte nach kurzer Schwächephase noch gut performt, angeführt von einer kleinen Kursrallye bei Nvidia (plus vier Prozent) im Vorfeld der Bekanntgabe von dessen Quartalsergebnissen.

Trotz der geopolitischen Unsicherheiten sehen Analyst:innen eine grundlegend positive Marktstimmung. Diese wird sicher auch gestärkt durch die Erwartung einer weiteren Zinssenkung durch die Fed im Dezember.

Anzeige Anzeige

Wie weit geht es noch nach oben?

Entsprechend sehen Bitcoin-Optimist:innen die nächste große Marke von 100.000 Dollar in Reichweite. Zunächst gilt es allerdings, auf 95.000 Dollar zu klettern und diesen Wert zu halten. Einige wenige wie der Analyst Ali Martinez sehen schon Kurse von über 200.000 Dollar.

5 Bilder ansehen So entrümpelt ihr euer Konto und Depot Quelle: Shutterstock/Photo Smoothies

Das Portal Cryptoquant, das zuletzt ebenfalls noch euphorisch war, rät jetzt zur Vorsicht. Es könnte auch das Erreichen des Höhepunkts des aktuellen Bullruns bevorstehen. Darauf deuteten der hohe Wert beim Angst- und Gierindex sowie die jüngsten Verkäufe von zuvor lange gehalten Bitcoins.

Mehr zu diesem Thema