Krypto: Dogecoin erreicht höchsten Stand seit 3 Jahren – Bitcoin knackt 80k

Der ursprünglich als Spaß ins Leben gerufene Dogecoin hat über die vergangene Woche deutliche Gewinne erzielt. Innerhalb von sieben Tagen stieg sein Wert um fast 80 Prozent. Allein in den vergangenen 24 Stunden ging der Preis um über 28 Prozent in die Höhe.

Damit steht der Dogecoin laut Coinmarketcap nun an Rang 6 der Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags notiert Doge bei 0,265 US-Dollar.

Allgemeiner Kursanstieg im Kryptomarkt

Zuletzt konnte der Memecoin diese Höhe im November 2021 erreichen. Das ist drei Jahre her. Auch damals hatte Doge – wie auch aktuell – vom allgemeinen Anstieg des Kryptomarkts profitiert.

Ebenfalls im November 2021 hatte der Bitcoin sein damaliges Allzeithoch von 69.000 Dollar erreicht. Die Geschichte hat sich am Sonntag wiederholt. Die mit Abstand wertvollste Kryptowährung Bitcoin konnte am frühen Nachmittag des 10. November 2024 ein neues Allzeithoch von 80.071.17 Dollar verzeichnen.

Trotz der beeindruckenden Gewinne des Dogecoins bleibt dieser noch weit unter seinem Allzeithoch. Das war im Mai 2021 bei einem Preis von 0,7376 Dollar erreicht worden.

Dogecoin profitiert besonders von Musks Trump-Unterstützung

Nachdem der Dogecoin schon in der Vergangenheit wesentlich durch Taten und Worte des Multimilliardärs Elon Musk in seinem Kurs beeinflusst wurde, verwundert es nicht, dass auch der aktuelle Anstieg in diesem Kontext zu sehen ist. Der Coin steigt, seit Elon Musk seine Unterstützung für den inzwischen gewählten nächsten US-Präsidenten Donald Trump bekannt gab und sich dem damaligen republikanischen Kandidaten auf seiner Wahlkampftour anschloss.

Offenbar glauben genügend Kryptoanleger:innen den vielen Versprechen Trumps an die Kryptoindustrie und bringen so den Dogecoin – und andere Kryptowerte – auf Höhen, die seit 2021 nicht mehr erreicht wurden.

