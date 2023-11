Dogecoin-Wal erwacht: Unbekannter verschiebt Memecoin im großen Stil

Ein unbekannter Doge-Wal hat am 29. Oktober fünf Millionen Dogecoin in eine andere Wallet verschoben. Die Transaktion sei von verschiedenen Adressen und in mehreren Chargen erfolgt, schreibt BTC Echo und bezieht sich dabei auf On-Chain-Daten. Demnach stammt die erste Dogecoin-Transaktion in der Wallet aus dem Gründungsjahr 2013. Seitdem ist einiges passiert.

Anzeige Anzeige

Doge: Von 0,00054 Dollar auf fast 70 Cent

Beim Dogecoin handelt es sich um einen Memecoin, also eine Kryptowährung, die als Witz gestartet ist. Sie hat nie einen richtigen Anwendungsfall erfüllt.

Der Ex-Adobe-Mitarbeiter Jackson Palmer gründete sie mit. Er erklärte: „Wir haben anfangs ein paar Tage gebrainstormt, wie wir diesen Coin so lächerlich wie möglich machen können.“ Der Coin startete bei etwa 0,00054 Dollar.

Anzeige Anzeige

Heute steht der Kurs bei 0,68 Dollar. Der größte Anteilseigner ist die Tradingbank Robinhood, sie hält 32,9 Milliarden Dogecoins. Angeblich besitzen die fünf größten Anteilseigner mehr als 35 Prozent aller Token. Dann wäre das Netzwerk äußerst zentralisiert. Es hieß auch schon, einem Investor allein gehörten 28 Prozent.

Elon Musk und der Doge

Prominent wurde die Währung durch den Tesla-CEO Elon Musk. Der Fan von Memecoins hatte immer wieder durch Äußerungen Kurse hoch- und runtergetrieben. Zuletzt hypte er Dogecoin im April 2023. Ab und zu kommt es (dadurch) zu Hypes. 2021 fand der letzte statt, seinerzeit schnellte der Kurs kurzzeitig um 14.000 Prozent in die Höhe. Investoren verklagten Musk bereits aufgrund seiner Aktivitäten.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema