Bitcoin steigt über 71.000 Dollar – das sind die Gründe

Am Abend des 28. Oktobers ist der Kurs des Bitcoin zeitweise auf über 72.000 US-Dollar gestiegen. Die Grenze von 70.000 US-Dollar gilt als psychologisch wichtige Marke. Anleger:innen könnten den Moment jetzt zur Gewinnmitnahme nutzen, dann wurde der Kurs wieder nach unten korrigiert. Aktuell liegt der Bitcoin aber noch knapp unter 71.000 US-Dollar (Stand: 29.10, 10 Uhr).

Ein Grund für das Bitcoin-Hoch könnten die US-Präsidentschaftswahlen sein, die in der kommenden Woche stattfinden. Wenn am 5. November entschieden wird, wer demnächst ins Weiße Haus einzieht, hat die Krypto-Branche in den USA einen klaren Favoriten: Donald Trump.

Der Kandidat der Republikaner hat sich in den vergangenen Monaten als Bitcoin-Liebhaber geoutet und das Thema Kryptowährungen in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gerückt. Seine Kontrahentin, die demokratische Kandidatin Kamala Harris, hat sich dagegen nicht eindeutig zu ihren Plänen für die Krypto-Branche geäußert.

Trump verspricht goldene Zeiten für Bitcoin & Co.

Die Branche hofft auf Deregulierung, wenn Trump wieder Präsident wird. Auf einer Bitcoin-Konferenz im Juli hatte er versprochen, die USA zur „Kryptohauptstadt des Planeten und zur Bitcoin-Supermacht“ zu machen, sollte er die Wahl gewinnen. Den in der Branche verhassten Chef der US-Börsenaufsicht Gary Gensler will er feuern. Vor kurzem hat Trump sogar ein eigenes – wenn auch recht umstrittenes – Krypto-Projekt an den Start gebracht. Außerdem wird er von Tech-Größen wie Tesla-Chef Elon Musk im Wahlkampf unterstützt.

Während sich Trump in Umfragen mit der Kamala Harris ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert, liegt er auf dem Wettmarkt Polymarket klarer vorne: Dort wird dem Ex-Präsidenten eine Chance von 66 Prozent auf einen erneuten Wahlsieg ausgerechnet. Allerdings werden die Wetten auf seinen Sieg auch von einigen großen “Walen” unterstützt.

Trader haben bereits ihre Wetten erhöht, dass Bitcoin bis Ende November neue Höchststände erreichen wird: Optionen, die am 8. November auslaufen, haben ihr höchstes Open Interest bei einem “Strike Price” von 75.000 US-Dollar, wie BTC Echo berichtet.

Den letzten großen Kurssprung hatte der Bitcoin Anfang des Jahres gemacht, nachdem in den USA der Handel mit Bitcoin-ETFs zugelassen wurde. Über die börsengehandelten Fonds können Anleger:innen und professionelle Investor:innen einfacher in die Kryptowährung investieren, ohne selbst Token kaufen zu müssen. Im März stieg der Bitcoin danach bereits auf ein Rekordhoch, das dann aber im Verlauf des Jahres nicht mehr erreicht werden konnte.

