Von Bored Apes bis Gamestop: Diese Podcasts erzählen die Geschichten dahinter

Mehr über Krypto, NFT und Co. lernen: Podcasts für den Sommer. (Foto: Insta_Photos/Shutterstock)

Von persönlichen Schicksalen, Gier und geplatzten Spekulationsblasen: Nachrichten zum neuen Memecoin , über die NFT-Blase oder rasant steigende Aktienkurse verfolgen viele nur am Rand. Wer tiefer einsteigen möchte und sich für die Geschichten hinter den Schlagzeilen interessiert, findet eine große Bandbreite verschiedener Podcasts.

Besonders geeignet sind Formate, die sich einem Thema in mehreren Folgen widmen und einen Rundumblick vermitteln. Doku-Podcast-Serien gibt es zum Beispiel von verschiedenen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Wir stellen euch drei hörenswerte Podcasts zum Thema Trading vor. Alle sind kostenlos über die ARD-Mediathek oder gängige Podcast-Player hörbar.

Anzeige Anzeige

Die Dokuserien sind professionell produziert und hören sich an wie Hörspiele mit verschiedenen Sprechenden, Originaltönen, Atmosphäre und Musik. Hinter jedem der Podcast-Formate stecken umfangreiche Recherchen ganzer Teams aus Journalist:innen. Sie haben Expert:innen interviewt und in die jeweilige Szene hineingehört und wollen den Podcast-Hörenden einen Blick hinter die Schlagzeilen ermöglichen.

Vom Südwestrundfunk, erschienen im März und im April 2023

7 Folgen à 30 bis 47 Minuten

Anzeige Anzeige

Von der Idee über den Hype bis zum Crash im vergangenen Jahr: Die Podcast-Dokuserie vom SWR erklärt, woher Kryptowährungen kommen und was die beiden Kryptoschwergewichte Bitcoin und Ethereum unterscheidet. Dabei gehen die Autor:innen zurück in die frühen 1990er, lange bevor mit Bitcoin 2009 die erste und heute größte Blockchain startete.

Erzählt wird die Geschichte einer Technologie, mit der Geld im Internet erschaffen wurde, die aber eigentlich noch viel mehr kann: Token könnten eine neue, digitale Form der Wirtschaft ermöglichen. NFT (Non-Fungible Token) sind dabei nur eine von vielen Ausführungen. Was die Blockchain kann, wie der Markt für Kryptowährungen aussieht und welche Gefahren er birgt, lassen die Autor:innen der Podcast-Reihe von vielen Expert:innen und Mitgliedern der Community erzählen.

Anzeige Anzeige

Von Deutschlandfunk Kultur, erschienen im Juni 2023

6 Folgen à 20 bis 38 Minuten

Ein Nachtclub mit strengen Türstehern: So beschreiben die Autor:innen der Podcast-Serie von Deutschlandfunk Kultur den Bored Ape Yacht Club. Wer sich mit den Potenzialen der Blockchain-Technologie beschäftigt, kommt an NFT nicht vorbei. 2021 war der Hype um diese Token groß und die Preise, die für sie bezahlt wurden, stiegen ins Unermessliche. Davon erzählt dieser Podcast.

Anzeige Anzeige

Dabei greift er sich ein bekanntes Beispiel heraus: die Profilbildkollektion mit dem Namen Bored Ape Yacht Club, die von der mysteriösen Firma Yuga Labs geschaffen wurde. Die Folgen der Podcast-Reihe erklären, wie die Preise für die NFT stiegen und wieder fielen und welchen künstlerischen Wert die computergenerierten Affenbilder haben.

Vom Bayerischen Rundfunk, erschienen im September 2022

7 Folgen à circa 30 Minuten

Von 20 US-Dollar auf zwischenzeitlich 480 Dollar: Was hat es mit dem plötzlichen Anstieg des Kurses der Gamestop-Aktie im Jahr 2021 auf sich und was können wir daraus lernen? Das fragt sich diese Podcast-Reihe vom Bayerischen Rundfunk. Es geht dabei auch um Kryptowährungen, denn der Hype, den Memecoins wie Safemoon oder Dogecoin erzeugen können, sei ähnlich wie bei den günstigen Aktien, so die Autor:innen.

Anzeige Anzeige

Über ein Jahr haben sie dafür drei Menschen begleitet, die Aktien des Unternehmens gekauft haben. Diese Personen sind Teil der Reddit-Community, dem Forum, in dem sich viele Kleinanlegende verabredeten und gemeinsam die Börsenkurse beeinflussten. Damit traten sie gegen Hedgefonds und Fintechs an, die auch in dem Podcast zu Wort kommen.

Mehr zu diesem Thema