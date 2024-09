Neue Business-Kontakte knüpfen: 7 Experten sagen, wie es auf der Dmexco und anderen Messen klappt

Auffallen in der Menge: Bei Messen wie der Dmexco, hier eine Aufnahme von 2023, ist das mitunter hilfreich.(Foto: Dmexco)

Messen sind ein perfekter Ort, um neuen Kontakte zu knüpfen – oder? Auf Fachmessen wie der Dmexco oder der OMR tummeln sich zwar viele Menschen, mit den richtigen ins Gespräch zu kommen, ist aber umso schwerer. Wir haben sieben Marketing-Expert:innen gebeten, ihre Geheimtipps zu teilen – so klappt es auch mit dem Networking.

Expert:innen-Tipps zum Netzwerken

Jede:r der folgenden Expert:innen gibt andere Tipps – teilweise widersprechen sie sich auch. Das zeigt, wie individuell Netzwerken ist. Auch wenn es gerade am Anfang ungewohnt ist, lohnt es sich doch ungemein. Wer gute Kontakte hat, profitiert davon in der Regel beruflich.

Daher noch ein Hinweis zum Einstieg: Es kommt nicht auf die Quantität, sondern die Qualität an. Zudem verfügt jede:r der diesen Text liest, bereits ein Netzwerk: Arbeitskolleg:innen, Kund:innen aus anderen Unternehmen, das private Umfeld. Allein das zeigt: Netzwerken kann jede:r – und mit den folgenden Tipps klappt es noch besser.

Lisa-Charlotte Wolter, Professorin für Online-Marketing an der IU International University of Applied Sciences

Als Professorin für Online-Marketing und Forscherin zu Sustainable Media & Marketing empfehle ich Sustainable Networking! Das bedeutet, langfristig wertvolle Beziehungen zu knüpfen und inhaltlich das Thema Sustainable Media & Marketing zu fokussieren. Digitale Innovationen im Marketing sollten letztlich immer dem Menschen dienen und nicht zum Selbstzweck werden. Auf der Dmexco bietet sich die perfekte Gelegenheit, dies umzusetzen, indem du eine Balance zwischen vorgeplanten Terminen und Raum für spontane Inspirationen und Gespräche findest. Allein zu „Sustainability“ gibt es 60 Angebote auf der Dmexco, die wertvolle Perspektiven zur Integration von Nachhaltigkeit im Marketing liefern können. Alles wahrnehmen zu wollen, ist weder realistisch noch wertvoll. Lieber weniger Highlights vorselektieren und Zeit für anschließende Gespräche und Fragen lassen.

Jannis Johannmeier, CEO & Co-Founder der PR-Agentur The Trailblazers

Für mich ist Authentizität King. Und da ich am liebsten bunte, lockere 90s-Hemden trage, habe ich Glück (oder Unglück, wie man will). Denn ganz viele Leute erkennen mich schon von Weitem. Grundsätzlich gilt für mich: Wenn du kein Netzwerk hast, würde ich niemals bei einer Konferenz anfangen, eins aufzubauen. Ist mir alles viel zu sales-lastig und echte menschliche Begegnungen sind kaum möglich. Bei einer Konferenz nutzt du dein Netzwerk – und erschließt es dir nicht.

Sabina Iwona Pawlowska, Content-Manager bei der Personal-Branding-Agentur The People Branding Company

Entgegen aller Erwartungen ist das Einzige, was ich zu einer Messe nicht mitnehme, eine Visitenkarte. Warum? Wir bei The People Branding Company arbeiten zu 100 Prozent remote und das bedeutet digital. Als digitales Unternehmen setzen wir daher auf unser Smartphone und nicht auf Papier. Mit einem QR-Code als Bildschirmhintergrund zu meinem Linkedin-Profil bin ich bestens ausgerüstet und kann jeden neuen Kontakt direkt auf mein Linkedin-Profil lotsen. Kein Risiko also, dass die Karte im Papierkorb landet. Und mein

Pro-Tipp: Mach ein Selfie mit den Speakern. Das ist perfekt für deinen Linkedin-Post und hilft dir, gleichzeitig Reichweite zu generieren und den Kontakt später wieder aufzugreifen.

Maurice van gen Hassend, Gen-Z-Lead bei der Social-Media-Agentur Intermate

Sollte auf der Dmexco aufgrund der Menschenmassen das Internet ausfallen, fotografiere das Messe-Badge mit der normalen Kamera-App deines Smartphones und scanne den QR-Code später im Hotel. So geht dir kein wertvoller Kontakt verloren. Erstelle ein Hintergrundbild mit deinem Linkedin-QR-Code auf deinem Smartphone. Du findest den QR-Code in der Suchleiste der Linkedin-App und kannst ihn dort speichern. Dies ermöglicht dir, den QR-Code schnell zu zeigen und scannen zu lassen, um dein Linkedin-Netzwerk qualitativ zu erweitern.

Klar, du bist Expert:in auf deinem Gebiet! Aber erweitere deinen Horizont doch mal, indem du zu Sessions gehst, die außerhalb deines Fachgebiets liegen. Das hilft, wirklich neue Learnings und Perspektiven zu gewinnen. Nutze Sessions, die zu deinem Fachbereich passen, um gezielt Menschen zu treffen, die für dein Business relevant sind. Diese gezielten Kontakte können wertvolle Kooperationen ermöglichen.

Nach der Corona-Pandemie hat sich gezeigt: Das physische Treffen auf Messen bleibt weiter wichtig. Warum? Darüber spricht Thomas Mosch, der Conference Director der Dmexco, in dieser Podcast-Folge:

Silke Goudswaard, freiberufliche Marketingberaterin

Ein erfolgreicher Messebesuch beginnt für mich mit guter Planung: Termine vereinbaren, Veranstaltungen checken und Platz für Inspirationen und spontane Gespräche lassen. Schon auf dem Weg tanke ich Energie und gute Laune durch motivierende Musik – Offenheit fürs Netzwerken kommt dann von selbst. Für ein kleines Energietief zwischendurch habe ich immer einen Müsliriegel dabei. Mein Pitch ist geübt und genügend Visitenkarten sind stets griffbereit. Mit allem zusammen bleibt man auch im Kopf seines Gegenübers.

Nils Martens, Gründer & Geschäftsführer der Personal-Branding-Agentur Personal Branding Rebels

Per se unterscheide ich beim Netzwerken online und offline. Natürlich funktioniert beides gleich, allerdings wird es ungleich wahrgenommen. Die Menschen sind in der digitalen Welt offener und kommunikativer.

Meine Tipps für den Onlineweg: Verstelle dich nicht, versuche nicht den perfekten Wortlaut zu finden, wenn du eine Kommunikation beginnen willst, und sei nicht penetrant. Für den Offline-Weg empfehle ich vor allem, zuhören zu können. Rede nicht nur von dir selbst, weil du das Bedürfnis hast, dass jeder genau wissen soll, wer du bist und was du machst. „Normale“ Gespräche sind der Schlüssel zu guten Connections durchs Netzwerken.

Verena Gründel, Director Brand & Communications bei der Marketing-Fachmesse Dmexco

Wen möchtest du unbedingt treffen? Vereinbare mit den für dich spannendsten Personen unbedingt vorab Termine – bei so vielen Menschen trifft man sich eher selten zufällig. Vor Ort kann ich nur empfehlen, mit offenen Augen durch die Hallen zu gehen. Komme mit den anderen Besucher:innen zu allen Gelegenheiten ins Gespräch: an Ständen, in der Toilettenschlange, beim Lunch oder den Standpartys. Vielleicht ist ein spannender Kontakt dabei. Sei persönlich und nahbar – es ist schließlich ein People-Business.

Mein Pro-Tipp: Vernetze auch du die Menschen, die du kennst, untereinander. Sie werden dankbar sein und sich revanchieren.

