Wie Apple mit ChatGPT Hunderte Millionen Dollar verdienen könnte

Im Rahmen der Vorstellung der Quartalszahlen hatte Apple-Chef Tim Cook angekündigt, dass sein Unternehmen KI in die Produkte „einweben“ wolle. Apple werde dabei „bewusst und überlegt“ handeln. Es seien noch Fragen offen, die geklärt werden müssten.

Apple verbietet Angestellten ChatGPT-Nutzung

Zuletzt war bekannt geworden, dass Apple seinen Mitarbeiter:innen die Nutzung von KI-Chatbots wie ChatGPT sowie KI-Hilfen für Entwickler:innen wie Githubs Copilot untersagt hat. Grund: Apple fürchtet, dass Interna nach außen dringen könnten.

Ausgerechnet Apple könnte aber mit ChatGPT viel Geld verdienen, wie Business Insider vorrechnet. Denn in der vergangenen Woche hat OpenAI seinen KI-Chatbot als offizielle App in den US-amerikanischen Apple-Store gebracht.

Apple bewirbt ChatGPT-App im Store

Die ChatGPT-App steht seitdem an der Spitze der Charts bei den kostenlosen iOS-Apps. Apple selbst hatte die App als „Must-Have“ in seinem Essentials-Bereich beworben – sicher nicht ganz uneigennützig.

Zwar bietet OpenAI die ChatGPT-App zunächst kostenlos an. Wie in der Web-Variante können Nutzer:innen aber auch am Smartphone ein kostenpflichtiges Abo buchen, um den KI-Chatbot zu beschleunigen und zusätzliche Funktionen wie die Websuche zu aktivieren.

Apple verdient 30 Prozent an Plus-Abo

ChatGPT Plus ist als In-App-Kauf zum Preis von 19,99 US-Dollar zu haben – pro Monat. Und hier kommt Apple ins Spiel. Denn der App-Store-Anbieter kassiert 30 Prozent der mit iOS-Apps erzielten Umsätze.

Business Insider rechnet hypothetisch mit fünf Millionen neuen Abonnent:innen für ChatGPT Plus via Apple. Das entspräche einem jährlichen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Dollar. Davon würden Apple 360 Millionen Dollar zufließen.

Über 100 Millionen Menschen nutzen ChatGPT

Laut den verfügbaren Daten hat ChatGPT über 100 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen. Wie viele davon ChatGPT Plus abonniert haben, ist nicht bekannt. Zu den Vorteilen der kostenpflichtigen Variante zählen der Zugang zur Websuche sowie zu zahlreichen Plugins von Drittanbietern.

Wie viele Nutzer:innen aber tatsächlich über die ChatGPT-App in Apples App-Store ein Plus-Abo abschließen, ist nicht bekannt. Eines ist aber klar: Apple wird in jedem Fall kräftig mitverdienen.

Apples Dienstleistungsgeschäft, zu dem die Einnahmen aus dem App-Store gehören, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Im abgelaufenen ersten Quartal 2023 hat Apple in diesem Bereich rund 20 Milliarden Dollar generiert.