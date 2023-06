„Kann ich ohne ChatGPT arbeiten? Ja, aber warum sollte ich?“ – Jessica Dewald von Zalando

Jessica Dewald arbeitet seit 14 Jahren im Produktmanagement, die letzten drei Jahre als Product Director für Zalando. Davor war sie bei Adidas, Immoscout24 und Omio – immer in Rollen, die sich um die Customer-Experience der jeweiligen Unternehme drehten. Während der Pandemie hat sie mit einem Kollegen den Mentoring Club gegründet, eine Non-profit-Education-Platform, die jene, die lernen wollen, mit denen zusammenbringt, die ihre Erfahrungen teilen.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Dewald, was sie persönlich in ihrem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

Ein gut organisierter Kalender: Wenn ich meinen Kalender nicht pflege und an die Erwartungen meiner Teammitglieder und mich anpasse, geht nichts mehr. Deswegen plane und blocke ich alle außerordentlichen Team- und Review-Meetings, vorhersehbare Arbeits-Peaks und meine eigene produktive Fokuszeit sowie die Abholzeiten meiner Kinder weit im Voraus. Dadurch gerate ich selten in ungewollten Stress. Im Homeoffice achte ich sehr auf Speedy-Meetings, die 25 anstatt 30 Minuten dauern, damit ich einmal kurz durchatmen kann. Eine kurze Pause erleichtert mir das Refokussieren auf das nächste Thema.

Feedback und Weiterentwicklung: Weder das Aussprechen noch das Hören konstruktiver Kritik sind immer einfach, für mich ist das aber ein zu kurz gedachter Ansatz. Ich glaube daran, dass es mittel- und langfristig besser ist, sich mit schwierigen Themen aktiv auseinanderzusetzen. Ich schätze diese Art von Austausch und merke, dass dieser Dialog, wenn richtig angewendet, mehr zusammenschweißt als dass es die Kultur zerstört und zusätzlich dabei hilft, weiter zu wachsen und zu lernen.

Sport als effektive Pause: Bewegung hilft mir beim Denken. Wenn ich knifflige Themen im Kopf habe, eine Rede für irgendetwas strukturieren möchte oder auch einfach meinen Kopf nach einem vollen Tag frei bekommen möchte, dann gehe ich laufen oder mache ein Workout. Das hilft mir ungemein und ich bin mir sicher, dass sich die investierte Zeit lohnt. Viele denken, dass sie keine Zeit haben, jetzt Sport zu machen, weil noch x, y und z erledigt werden müssen. Ich glaube eher, dass ich diese To-dos danach besser und effizienter erledigen kann.

Podcasts: Podcasts sind für mich der beste Weg, mich weiterzubilden. Ich zähle beispielsweise auf den Doppelgänger Podcast und Lenny’s Podcast und gerne auch den Audible Physiker Podcast. Die höre ich im Auto, beim Sport oder auch mal abends beim Kochen.

ChatGPT: Kann ich ohne ChatGPT arbeiten? Ja, aber warum sollte ich? Für mich ist KI mittlerweile ein absoluter Produktivitäts-Booster. Viele Fragen sind jetzt schneller beantwortet, ganz ohne langes browsen, Grob-Versionen von Texten kann ChatGPT gut formulieren und Bilder für die Visualisierung von Text mit Midjounrey sind schnell erstellt und dazu originell. Ich habe sehr viel Spaß an all den neuen Tools, die in den letzten Monaten auf den Markt gekommen sind, und kann die Auseinandersetzung damit nur empfehlen.

