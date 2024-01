Clicks macht das iPhone zum Blackberry und Elvis tanzt als Hologramm

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Eine Hülle für Vieltipper

Wer sein iPhone noch nicht groß genug findet oder sich schon immer gewünscht hat, es hätte eine Tastatur an Bord, darf sich freuen: Clicks ist eine Hülle für Apple-Smartphones mit haptischer QWERTY-Tastatur. Sie bringt neben iOS-Shortcuts auch einen Extra-Button für Sprachaufnahmen. Nutzer:innen sollen mit Clicks vor allem lange Texte bequem auf ihrem Telefon tippen können – ob das wirklich sinnvoll ist und wie viele Leute dieses Bedürfnis verspüren, sei jedoch dahingestellt.

Comeback als Hologramm

„Der ‚King of Rock ’n‘ Roll‘ ist zurück“: Mit diesen Worten hat die britische Firma Layered Reality eine Event-Reihe angekündigt, bei der Elvis Presley mithilfe von künstlicher Intelligenz und Augmented Reality wieder zum Leben erweckt wird. Elvis Evolution soll Fans auf eine Reise durch das Leben des Sängers mitnehmen, der Höhepunkt der Show wird laut Veranstalter ein Hologramm-Konzert sein. Los geht es ab November 2024 in London, die Show soll aber auch nach Berlin kommen.

Was dürfen Roboter?

Googles Deepmind-Robotics-Team hat fortschrittliche KI-Roboter entwickelt, die in der Lage sind, in Büroumgebungen autonom zu agieren. Eine eigens von Google erstellte Roboter-Verfassung legt dabei strenge Sicherheitsrichtlinien fest, um sicherzustellen, dass die Roboter keine Lebewesen gefährden. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie automatische Stoppfunktionen bei zu hoher Gelenkbelastung und ein manueller Abschaltmechanismus sind integriert. Die 53 bereits im Einsatz befindlichen Roboter demonstrieren das Potenzial dieser Technologie, deren vollständige Integration in den Haushalt jedoch noch in der Zukunft liegt.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute.

