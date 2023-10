Das Metaverse von Zuckerberg schreibt die gruseligsten Zahlen – Headsets werden sogar verschenkt

Das Metaverse scheint nicht so beliebt zu sein. (Foto: Shutterstock / skipper_sr)

Es ist recht genau zwei Jahre her, dass sich Facebook in Meta umbenannte. Der Grund waren Ambitionen, das Unternehmen ins Metaverse auszuweiten. Das Heil liege im Virtuellen, hatte Mark Zuckerberg in einer denkwürdigen Präsentation ausgerufen.

Anzeige Anzeige

Metaverse killt Metas Bilanzen

Seither hat sich für interessierte Betrachter:innen nicht allzu viel getan. Das ein oder andere Headset erschien am Markt, die ein oder andere VR-Umgebung wurde gestartet. Substanziell war davon nichts. Das Metaverse ist immer noch eine Randerscheinung.

In Metas Bilanzen indes sieht das ganz anders aus. Da erweist sich das Metaverse als Vollkatastrophe. Schon im Sommer hatte das Unternehmen einräumen müssen, dass es seit Anfang 2022 einen Verlust von 21,3 Milliarden US-Dollar bei Reality Labs, dem Metaverse-Unternehmensteil Metas, hinnehmen musste.

Anzeige Anzeige

Im jüngsten Ergebnisbericht für das dritte Quartal musste Meta erneut einen sehr deutlichen Betriebsverlust von 3,74 Milliarden Dollar bei Reality Labs ausweisen. Im Oktober hatte Meta reagiert und Entlassungen bei dem 600 Mitarbeitende starken Reality Labs durchgeführt. Unklar ist allerdings, in welchem Umfang das erfolgte.

Headsets liegen wie Blei in den Regalen

Die auf den Markt gebrachten Headsets des Unternehmens erfreuen sich eines überaus geringen Kaufinteresses. Das VR-Headset Quest Pro von Meta, im letzten Jahr für 1.500 Dollar gestartet, wurde im September sogar auf einer Roblox-Konferenz als Geschenk an die Teilnehmenden verteilt.

Anzeige Anzeige

Dass dem jüngsten Vertreter dieser Hardware-Klasse, dem 500 Dollar teuren Quest 3, ein gnädigeres Schicksal blüht, scheint eher fraglich. Immerhin wurde das Quest 3 von Wired als „exzellentes Portal zu einem leeren Metaverse“ bezeichnet.

Sicher ist die Technik auch noch nicht so weit. Indes sollte wohl mal jemand Mark Zuckerberg verraten, dass die Menschen offenbar nicht ins Metaverse wollen. Diese Erfahrung hatte Anfang der Nullerjahre bereits das seinerzeit ebenfalls gehypte Second Life machen müssen.

Mehr zu diesem Thema Metaverse Meta Mark Zuckerberg Management