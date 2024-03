Dividendenzahlungen auf neuem Höchststand: Wo Anleger am meisten bekommen

Mit einer sogenannten Dividende können an der Börse notierte Unternehmen Anleger:innen einmal im Jahr am Unternehmensgewinn beteiligen. In Deutschland fließen derzeit etwa 40 Prozent der Gewinne von Aktiengesellschaften an die Anteilseigner:innen – aber längst nicht alle Unternehmen schütten Dividenden aus.

1,66 Billionen Dollar an Dividenden ausgeschüttet

Dem Global Dividend Index des britischen Fondshauses Janus Henderson zufolge haben die Dividendenzahlungen weltweit im Jahr 2023 einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt wurden demnach 1,66 Billionen US-Dollar ausgeschüttet – ein Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wachstumstreiber waren 2023 die Banken, insbesondere in den sogenannten Schwellenländern. Aufwärts mit den Dividenden ging es aber auch bei Aktien aus den Bereichen Automobil-, Versorgungs-, Software-, Nahrungsmittel- und Maschinenbauindustrie, wie Janus Henderson mitteilt.

Dax-Konzerne zahlen 51,9 Milliarden Euro

In Deutschland war das Dividendenwachstum besonders hoch. Mit einer Gesamtsumme von 51,9 Milliarden Euro schütteten die Dax-Unternehmen fast ein Drittel mehr aus als im bisherigen Rekordjahr 2018.

Zu den Höchstständen beigetragen hat insbesondere VW, das eine Sonderdividende in Höhe von 5,6 Milliarden Euro zahlte. Diese stammt aus den Erlösen der Abspaltung von Porsche. Ingesamt erhöhten laut Janus Henderson 2023 neun von zehn deutsche Unternehmen die Dividende.

VW gehört zu den 20 größten Dividendenzahlern

VW gehört damit zu den 20 weltweit größten Dividendenzahlern, aus Europa sind in dem Ranking zudem A.P. Möller-Maersk, Equinor und Nestlé vertreten. Die beiden größten Dividendenzahler 2023 sind Microsoft und Apple.

Auch 2024 sieht Janus Henderson weitere Zuwächse bei den weltweiten Dividendenzahlungen. Die Prognose beläuft sich auf 1,72 Billionen Dollar an Ausschüttungen. Das Wachstum könnte damit ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr, allerdings dürfte der wahrscheinliche Rückgang einmaliger Sonderdividenden wie jener von VW auf die Gesamtwachstumsrate drücken.

Unsichere Aussichten, aber stabile Dividenden 2024

„Obwohl die Aussichten unsicher sind, sind die Dividenden stabil“, sagte Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson. „Der Cashflow der Unternehmen ist in den meisten Sektoren weiterhin stark und bietet reichlich Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe.“

Für Deutschland rechnet Andreas Hürkamp, Analyst bei der Commerzbank, für 2024 mit Dividendenzahlungen in Höhe von 52 Milliarden Euro. Grund sei, dass viele Unternehmen im vergangenen Jahr von der hohen Inflation profitiert hätten, weil sie „ihre Verkaufspreise stetig anheben konnten“.

