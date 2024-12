Wird Elon Musk 2025 zum Billionär? So könnte es gehen

Auf 455 Milliarden Dollar beläuft sich das Vermögen von Tesla-, SpaceX- und X-Chef Elon Musk aktuell (Stand: 16. Dezember 2024). Würde Musks Vermögen um weitere 545 auf 1.000 Milliarden Dollar anwachsen, wäre er nicht mehr nur der reichste Mensch der Gegenwart, sondern zugleich der erste Billionär.

Elon Musk: Wann hat er 1 Billion Dollar?

Angesichts des rasanten Wachstums von Musks Vermögen im Jahr 2024 (plus 226 Milliarden Dollar) erscheint das Erreichen der Billionenmarke durchaus im Bereich des Möglichen. Kollege Brian Wang von nextbigfuture.com hat einmal nachgerechnet, was dazu notwendig wäre.

Derzeit stammen jeweils rund 180 Milliarden Dollar von Musks Vermögen aus den Anteilen an SpaceX und Tesla. Weitere 60 Milliarden Dollar soll der Multimilliardär in Form von Optionen halten. Dazu kommen 30 Milliarden Dollar über seine weiteren Firmen Neuralink, xAI, X und Boring Company sowie zehn Milliarden Dollar in anderen Anlagewerten.

Tesla und SpaceX bringen Musk Milliarden

Vorstellbar wäre es laut Wang, dass die Tesla-Aktien 2025 um 50 Prozent steigen und der Wert der SpaceX-Anteile sich verdreifachen könnte. Dann würde sich Musks Vermögen um 450 Milliarden Dollar erhöhen. Weitere 120 Milliarden Dollar würde Musk hinzugewinnen, wenn xAI seinen Wert auf 200 Milliarden Dollar und X den seinen auf 100 Milliarden Dollar steigern würde.

Aktuell sammelt xAI Geld von Investor:innen ein. Die Finanzierungsrunde bewertet das KI-Unternehmen bei einem erfolgreichen Abschluss mit 55 Milliarden Dollar. Da X rund 25 Prozent an xAI hält, würde dessen Wert auf 25 Milliarden Dollar steigen.

Dafür, dass X und xAI 2025 massiv im Wert steigen, spricht der allgemeine Hype rund um KI-Themen. Im Mittelpunkt steht hier auf der einen Seite der KI-Chatbot Grok, der Mitte Dezember 2024 in einer neuen, leistungsstärkeren Version erschienen ist. Außerdem könnte der avisierte Launch eines Paypal-ähnlichen Bezahldienstes den Wert von X steigern.

Musk könnte von Nähe zu Donald Trump profitieren

Tesla und SpaceX wiederum könnten stark von der Nähe Musks zum kommenden US-Präsidenten Donald Trump profitieren. Erwartet wird, dass die Raumfahrtfirma mit lukrativen Aufträgen versorgt und regulatorische Hindernisse für Tesla aus dem Weg geräumt werden.

Ob es Musk gelingt, zum Billionär aufzusteigen – und falls ja, schon 2025 –, hängt derweil von vielen Faktoren ab. Entsprechend sind Vorhersagen schwierig. So wurde Musk 2021 vorhergesagt, dass er 2024 Billionär sein würde.

In einer Analyse der Firma Informa Connect Academy vom September 2024 war die Rede davon, dass es 2027 soweit sein könnte. Ein Jahr später wäre demnach der indische Konzernchef Gautam Adani an der Reihe.