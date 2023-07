Featuring Keyboard 81: Oneplus‘ erste mechanische Tastatur kostet 250 Euro

Monate nach Teasern und der Ankündigung im Zuge des Cloud-11-Events im Februar 2023 hat Oneplus den Marktstart mitsamt des Preises für das mechanische Keyboard verkündet. Das Keyboard und die Ohrstöpsel Buds Pro 2 sind derzeit einige der wenigen Produkte, die der Hersteller derzeit in Deutschland wegen Patentproblemen mit Nokia verkaufen darf. Für das Keyboard verlangt Oneplus knapp 150 Euro.

Oneplus Featuring Keyboard 81: 75-Prozent-Layout

Der Name ist Programm: Oneplus‘ Featuring Keyboard 81 besitzt 81 Tasten. Diese sind in einem 75-Prozent-Layout angeordnet, wobei der Hersteller auf einen separaten Nummernblock verzichtet. Stattdessen befinden sich Cursor- und Steuerungstasten auf der rechten Seite. Weiter hat Oneplus einen programmierbaren Drehregler in die rechte obere Ecke des Keyboards integriert.

Das erste Oneplus-Keyboard erinnert stark an das Keychron-Modell Q1, das eine identische Tastenbelegung, den Drehregler und ein Gehäuse aus Aluminium besitzt. Das Oneplus-Modell wird in zwei Varianten angeboten: Die Version Winter Bonfire kommt mit dunkelgrauen, taktilen Schaltern, das Modell Summer Breeze mit hellgrauen, lineare Switches. Ferner lassen sich die Switches der Tastatur per Hot-Swap leicht austauschen und haben einen Cherry-Mount.

Die Kappen-Materialien der beiden Varianten unterscheidet sich laut Oneplus: Das Keyboard mit taktilen Schaltern verfügt über Kappen aus dem thermoplastische Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat). Die Version mit linearen Switches hat Tastaturkappen, die laut Oneplus aus dem Material „Marble Mallow“ bestehen. Das Material werde „normalerweise für taktil optimierte Produkte wie Armbänder und Ladekabel“ verwendet, so der Hersteller.

Featuring Keyboard 81: Schalter sind laut Oneplus Eigenentwicklungen

Laut Oneplus handelt es sich bei den Schaltern um Eigenentwicklungen; es dürfte aber keine Überraschung sein, wenn sie zusammen mit Keychron entstanden sind. Details zur Charakteristik der Switches gab Oneplus noch nicht bekannt. Anhand der Materialbeschreibung könnten die Kappen eine recht softe Anmutung haben. Für einen leiseren Anschlag ist laut Oneplus eine doppelte Dichtung im Gehäuse verbaut, die für einen „zufriedenstellenden Klang“ sorgen soll.

Weiter besitzt da Featuring Keyboard 81 eine von oben nach unten gerichtete RGB-Beleuchtung. Ferner könne die Tastatur sowohl per Kabel als auch drahtlos via Bluetooth 5.1 verbunden werden. Zum Wechsel zwischen den beiden Modi ist rückseitig ein Schiebeschalter verbaut, der an den Alert-Switch der Smartphones des Herstellers erinnern soll.

Die Laufzeit des 4.000-Milliamperestunden-Akkus gibt Oneplus mit 100 Stunden bei RGB-Beleuchtung auf niedrigster Stufe an. Innerhalb von fünf Stunden sei der leere Akku voll aufgeladen.

Oneplus Featuring Keyboard 81 könnte 200 Dollar kosten

Das Oneplus-Keyboard ist mithilfe der Anwendungen QMK und Via frei programmierbar und soll sich mit allen gängigen Betriebssystemen verstehen.

Der Vorverkauf des Keyboard läuft laut Oneplus schon seit April 2023. Ab dem 26. Juli soll der offene Verkauf auf der Oneplus-Webseite beginnen. Das Keyboard schlägt mit 249 Euro zu Buche – Keychrons ähnliches Modell Q1 Pro kostet derweil 185 Euro.

