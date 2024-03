Mit dem fliegenden Taxi ans Ziel? Deutscher Hersteller darf Fluggeräte in Serie produzieren

Volocopter darf mit seinem Flugtaxi Volocity in Serienproduktion gehen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Bruchsal Ende vergangener Woche mitgeteilt hat, ist die Zulassung des Luftfahrtbundesamts dafür nun erteilt worden.

Anzeige Anzeige

Musterzulassung steht noch aus

Volocopter-COO Andreas Fehring spricht in der Pressemitteilung von einem „bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Einführung von elektrischen Flugtaxis in Städten auf der ganzen Welt“. Die Musterzulassung für den Volocity steht jedoch noch aus, wie er hinzufügte.

Sobald diese vorliege, könne Volocopter seine Fluggeräte an Kund:innen ausliefern. Die Vorserienphase der Produktion habe bereits begonnen.

Anzeige Anzeige

Volocopter darf seine Pilot:innen selbst ausbilden

Volocopter hat außerdem die Genehmigung des Luftfahrtbundesamts, über die Tochterfirma Volocopter Air Services Pilot:innen an den Flugtaxis auszubilden, wie das Unternehmen in einer weiteren Pressemeldung mitgeteilt hat.

Die senkrecht abhebenden und landenden Flugtaxis vom Typ Volocity erinnern optisch an kleinere Hubschrauber, doch anstelle von großen Rotorblättern sorgen kreisförmige Strukturen mit 18 kleinen Propellern auf dem Dach für den Antrieb. Bis zu zwei Passagier:innen auf einmal, die im Cockpit Platz haben, können auf diese Weise „leise und emissionsfrei“, wie Volocopter verspricht, ans Ziel gebracht werden.

Anzeige Anzeige

Flugtaxis auf der ganzen Welt: Volocopter hat große Pläne

Die Idee ist, dass Kund:innen diese Flugtaxis künftig mit dem Smartphone buchen können. Dass diese Vision wie ursprünglich geplant bereits zu den Olympischen Sommerspielen in Paris zur Realität wird, steht aufgrund der verzögerten Zulassung der Serienproduktion auf wackeligen Füßen, wie die dpa berichtet.

Dennoch bringt die Genehmigung Volocopter seinen großen Zielen einen gewaltigen Schritt näher. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen angekündigt, Menschen in New York bis spätestens 2025 in Flugtaxis befördern zu wollen, und auch für den asiatischen Markt hat das einstige Startup große Pläne. Noch hält Volocopter laut dpa außerdem an seinen Olympia-Plänen fest – ob diese wahr werden, wird sich im Juli 2024 in Paris zeigen.

Mehr zu diesem Thema Volocopter Flugtaxi