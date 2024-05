Warum diese Frau fast 7.500 Browser-Tabs geöffnet hat

Einige Browser wie Safari oder Chrome haben ein Limit für die Zahl der geöffneten Tabs. Nachdem einige Hundert Browserfenster geöffnet wurden, erscheint ein entsprechender Hinweis. Dann müssen erst ein paar Tabs geschlossen werden, bevor sich neue öffnen lassen.

Anzeige Anzeige

Browserhersteller verbessern Tab-Management

Eine zu große Zahl geöffneter Tabs drückt normalerweise auch auf die Performance der Browser. Mal ganz abgesehen davon, dass mit einer so großen Zahl von geöffneten Browserfenstern auch schnell der Überblick verlorengehen kann – ein Problem, dessen sich Google bei Chrome kürzlich mit der Einführung des sogenannten „Tab Declutter“ gewidmet hat.

Für die US-Softwareentwicklerin Hazel und ihren Firefox-Browser scheint das alles nicht zu gelten. Denn wie sie bei X offenbarte, hat Hazel in den vergangenen zwei Jahren kein einziges Browserfenster mehr geschlossen.

Anzeige Anzeige

Softwareentwicklerin hat 7.470 geöffnete Tabs

In diesem Zeitraum sammelten sich 7.470 geöffnete Tabs in Firefox an, wie PC-Mag berichtet. Auf Hazel und ihr Surfverhalten aufmerksam geworden waren die britischen Kolleg:innen, weil die Softwareentwicklerin auf X gepostet hatte, dass es zwischendurch nicht möglich war, nach einem Browserabsturz alle Tabs wiederherzustellen.

Letztlich war Hazel die Wiederherstellung aber über den Firefox-Profil-Cache gelungen. Das habe „nicht mehr als eine Minute“ gedauert. „Ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir wiederhergestellt ist“, schrieb Hazel.

Anzeige Anzeige

Virtuelle Reise in die Vergangenheit

Gegenüber PC-Mag erklärte die Frau, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte, dass sie die vielen Tabs aus nostalgischen Gründen geöffnet halte. „Ich scrolle gern zurück und schaue mit monatealte Ansammlungen von Tabs an – es ist wie eine Reise in die Vergangenheit“, so Hazel. Dadurch sehe sie noch einmal Dinge, die sie gemacht oder gelernt oder über die sie nachgedacht habe.

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Laut der Softwareentwicklerin habe die Vielzahl der geöffneten Registerkarten keinen Einfluss auf die Leistung ihres Computers. Firefox sei ziemlich effizient, was das Speichern angehe. Websites würden erst geladen, wenn man auf den Tab klicke.

Anzeige Anzeige

Mozilla kündigt neue Features an

Das bestätigte ein von PC-Mag kontaktierte Mozilla-Sprecher, laut dem das Öffnen unzähliger Tabs praktisch keinen Speicher verbrauche. Darüber hinaus kündigte Mozilla eine Reihe von Features an, die künftig das Tab-Management erleichtern sollen.

Mehr zu diesem Thema