„Als Gründer bist du ständig mit Herausforderungen konfrontiert“ – Fredrik Harkort von Cleverly

Fredrik Harkort, Jahrgang 1979, lebt mit seiner Familie in Berlin. Als ihre Tochter 2020 eingeschult wurde, haben sich Fredrik und seine Frau Julia Harkort intensiv mit den Themen rund um Schule und Bildung beschäftigt und festgestellt, dass sich zwar die Welt seit ihrer eigenen Schulzeit massiv verändert hat, jedoch das, was heute gelehrt wird, kaum.

Deshalb haben sie das digitale Bildungsunternehmen Cleverly gegründet. Das Edtech-Startup bietet Coachings für persönliche Kompetenzen wie beispielsweise Selbstvertrauen sowie schulische Kompetenzen wie etwa Lernmotivation an. Ergänzt wird das Angebot durch Nachhilfe in allen gängigen Schulfächern.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Harkort, was er für einen erfolgreichen Arbeitstag braucht.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Fredrik Harkort von Cleverly

iPad und Earpods: Mein Büro-to-go. Mit diesen beiden Geräten bin ich immer unterwegs und arbeitsbereit. Egal, ob Videocalls, schnelle Notizen oder das Schneiden kurzer Filme – alles schon damit erledigt. Und bisher auch, ohne die Earpods zu verlieren.

Familienbilder: Physisch in meinem Büro oder als Bildschirmhintergrund: Meine Familie ist überall. Cleverly ist ein Familienunternehmen. Meine Frau Julia ist unsere CFO, meine beiden Töchter wissen auch sehr genau, was ihre Eltern machen. Die beiden erinnern mich immer wieder daran, wie wichtig die Zukunft ist.

Reflexionszeit: Ich liebe das, was ich tue, und schätze mich sehr glücklich, das auch tun zu können. Bei all dem Business-Trubel nehme ich mir dennoch regelmäßig Zeit, um mit meiner Familie und meinem Hund Fee in die Natur zu gehen, zu joggen oder zu segeln. Hier reflektiere ich – und finde Fokus für alles, was kommt.

Selbstvertrauen: Als Gründer bist du ständig mit Herausforderungen konfrontiert. Du kannst daran verzweifeln oder ihnen selbstbewusst begegnen. Ich bin happy, dass ich früh gelernt habe, mir selbst, meinen Kompetenzen und Fähigkeiten zu vertrauen. Das hilft mir heute.

Spotify: Ich bin nicht nur Edtech-Unternehmer, sondern auch Podcaster. Bei „Jetzt mal ehrlich“ spreche ich mit meinem Freund Marco Alberti über das Gründerleben und die Arbeitswelt. Und in „Schule des Lebens“ spreche ich mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihre Bildungsbiografie und die Frage, was man fürs Leben lernen sollte. Spoiler: Oftmals sind es Dinge, die gerade nicht auf dem Stundenplan stehen, sondern die Weiterentwicklung der Persönlichkeit fördern und Stärken stärken. Davon brauchen unsere Kids noch viel mehr!

