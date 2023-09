Fundstück Artikel merken

Ist es ein Schuh? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Gaming-PC

Mit diesem ungewöhnlichen Design spricht Hardware-Hersteller Cooler Master Sneaker-Heads und Hardcore-Gamer gleichermaßen an. In dem ungewöhnlichen Gehäuse steckt einiges an Leistung.