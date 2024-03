Google und Fitbit arbeiten an KI-Personal-Trainer

Persönliche Beratung beim Training: Wenn es nach Google geht, gibt es die bald als KI-Funktion in der Fitbit-App. (Foto: PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock)

Wie Google in einem Blogpost bekannt gegeben hat, arbeitet die Forschungsabteilung des Unternehmens derzeit gemeinsam mit Fitbit an einer Fitness-App, die Anwender:innen eine persönliche Beratung in Sachen Sport und Gesundheit zuteilwerden lassen soll.

Google: KI-Trainer passt Work-out an Schlafqualität an

Google hat den Fitness-Tracker-Hersteller Fitbit bereits 2021 aufgekauft und vertreibt seitdem in Kooperation mit dem Unternehmen Produkte wie die Google Pixel Watch oder die Fitness-Uhr Charge.

Basierend auf den Daten, die mit diesen am Körper getragenen Geräten aufgezeichnet werden, soll die neue Personal-Trainer-KI innerhalb der Fitbit-App Anwender:innen genaue Analysen und vor allem spezifisch angepasste Beratungen für die persönliche Fitness und Gesundheit bieten.

Die Google-Forscher:innen erklären zum Beispiel, dass die Uhr das Schlafverhalten der Träger:innen aufzeichnen und daraus die ideale Intensität des nächsten Trainings ableiten kann. Wer schlecht schläft, bekommt vom Personal Trainer also leichtere Aufgaben gestellt als jemand, der sich ausreichend ausgeruht hat.

Mit der Trainer-KI soll man sich individuelle Fitnessziele stecken und sie an die persönliche körperliche Verfassung anpassen können.

Google Research ist zuversichtlich: „Modell erbringt derzeit gute Leistungen“

Die Fitness-KI basiert auf Googles Gemini-Modellen. Das Feintuning wurde mit umfangreichen Datensätzen aus wissenschaftlichen Studien der Gesundheitsindustrie vorgenommen. Außerdem gibt Google an, auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen Trainer:innen und Wellnessexpert:innen zu setzen.

Wie aus dem Blogpost hervorgeht, kann Google wohl schon recht gute Ergebnisse verzeichnen. Vor allem, was die Messung des Schlafverhaltens angeht, kann die App wohl bereits mit gängigen medizinischen Standards mithalten. „Wir testen die Leistung mithilfe von Übungstests, die einer Schlafmedizin-Zertifizierungs­prüfung ähneln, und stellen bereits fest, dass unser Modell derzeit eine gute Leistung erbringt“, so der Blogpost wörtlich.

Wann genau der KI-Trainer für die Fitbit-App erscheint, ist noch nicht angekündigt.