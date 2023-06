Im Pixel-Werbespot: So macht sich Google über das iPhone lustig

Sie liegen nebeneinander auf einer Wiese und schauen in den Sternenhimmel: Diese romantisch anmutende Szene zeigt ein iPhone 14 Pro (Test) und ein Google Pixel 7 Pro (Test). Die beiden Smartphones wurden für den kurzen Clip zum Leben erweckt, beide wollen die Sterne fotografieren. Dabei betont das Google-Gerät seine Astrophotography-Funktion, während das iPhone mit seinem Blitz den Sternenhimmel festhalten will.

Googles Werbevideos nehmen Apple auf die Schippe

Der Clip ist einer von fünf, die Google zum Bewerben seines Pixel 7 Pro und Pixel 7 Pro Ende Juni 2023 unter #BestPhonesForever bei Youtube veröffentlicht hat. In vier der Clips wird eine Funktion, die das Google-Smartphone besser beherrschen soll als das iPhone, hervorgehoben. Im ersten Clip der Reihe bekommt das iPhone dann die volle Breitseite: Thematisiert wird wieder die Kamera des Pixel 7 Pro, außerdem fällt das iPhone zum Schluss aufgrund eines leeren Akkus um – „wir brauchen einen Lightning-Charger“, reagiert das Pixel 7 Pro. Die Botschaft: Apple setzt noch auf seinen Sonderweg, während Google-Geräte mit einem USB‑C-Anschluss ausgestattet sind, der in Zukunft auch von iPhones verwendet werden wird.

Das ist auch die Kernaussage des Clips: Das iPhone ist zwar eine Legende, aber die großen Neuerungen bringe es nicht mehr – die kämen vom Pixel 7 Pro. Das unterstreichen auch die anderen Kurzvideos: Einmal fällt das iPhone am Strand aufgrund eines leeren Akkus um, das Google-Smartphone lädt es, indem es sich darauflegt. Diese Form des Ladens gibt es bei Apple noch nicht.

Außerdem wird das integrierte VPN thematisiert und das Display des Pixel Folds, was – wie der Name erahnen lässt – aufgeklappt werden kann. Bei diesem Effekt fällt im Google-Video das iPhone vor Schreck in Ohnmacht: Als es wieder zu Bewusstsein kommt, beginnt es, auf dem Pixel-Fold-Bildschirm zu zocken.

Battle-Videos sind im Marketing bekannt

Solche Videos, in denen sich ein Unternehmen über die Konkurrenz lustig macht, sind im Marketing nichts Neues. Bekannt sind die regelmäßigen Fehden zwischen den Fast-Food-Ketten McDonald’s und Burger King. Apple selbst hat vor über zehn Jahren eine Reihe von Videos veröffentlicht, um die Funktionen des Macs im Vergleich zu einem Windows-PC hervorzuheben. Ein Zusammenschnitt ist heute noch bei Youtube zu finden.

In den Videos wurden ebenfalls eine oder mehrere Funktionen hervorgehoben, in denen der Mac sich dann als die bessere Variante präsentiert. Damals haben allerdings Menschen die Geräte gesprochen, während in der Variante von Google nun die Geräte selbst mit einer Stimme versehen wurden.

Die vorgestellten Funktionen im Vergleich

Die Funktion, andere Geräte mit dem Smartphone aufzuladen, wie sie das Pixel 7 Pro in dem Video zeigt, erwarten manche für das iPhone 15, welches im Herbst dieses Jahres vorgestellt werden soll. Apple hat kein dediziertes eigenes VPN, aber einen VPN-ähnlichen Dienst, der Teil von iCloud Plus ist.

Bei der Kamera bietet Apple im iPhone 14 Pro bei der Hauptkamera 48 Megapixel, das Pixel 7 Pro hat eine Weitwinkelkamera mit 50 Megapixeln. Die Ultraweitwinkelkamera hat bei beiden Geräten zwölf Megapixel. Beim 7 Pro gibt es dazu ein Teleobjektiv mit 48 Megapixeln. Um bei der Kamera zu bleiben: Den von Google stark hervorgehobenen Astrophotography-Modus hat das iPhone 14 nicht, allerdings hat es einen Nachtmodus. Dieser gilt indes beim Pixel 7 Pro als besser.

Mehr zu diesem Thema Google Google Pixel Apple iPhone