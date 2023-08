Zurück ins Büro oder Kündigung: Facebook-Konzern macht ernst

Meta hat die Rückkehr ins Büro in den Fokus gerückt und dabei seine Richtlinien verschärft. Mitarbeiter, denen ein Büro zugewiesen wurde, stehen jetzt vor einer klaren Entscheidung: Entweder sie erscheinen mindestens an drei Tagen pro Woche im Büro, oder sie sehen sich mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen konfrontiert.

Das wurde den Meta-Mitarbeitern in einem Post im internen Forum „Workplace“ durch Lori Goler, Leiterin des Personalbereichs, mitgeteilt, wie Insider schreibt. Mitarbeiter, die vollständig für Remote-Arbeit freigegeben sind, bleiben jedoch von dieser Regelung unberührt und können weiterhin außerhalb des Büros tätig sein.

Management behält die Kontrolle

Um sicherzustellen, dass die neuen Richtlinien auch eingehalten werden, wird das Management die Anwesenheit der Mitarbeiter überwachen. „Manager werden die Ausweis- und Status-Tool-Informationen monatlich überprüfen und sich an diejenigen wenden, die die Anforderungen nicht erfüllt haben, vorbehaltlich der örtlichen Gesetze und Anforderungen des Betriebsrats“, so Goler in ihrer Mitteilung.

Sie fügte hinzu: „Wie bei anderen Unternehmensrichtlinien können wiederholte Verstöße zu Disziplinarmaßnahmen führen, die bis hin zu einer Herabstufung der Leistungsbewertung und letztendlich einer Kündigung führen können, wenn nicht dagegen vorgegangen wird.“

Interessant ist, dass Mitarbeiter, die ausschließlich remote arbeiten, keinen festen Schreibtisch im Unternehmen erhalten und in einem Zeitraum von zwei Monaten nicht mehr als vier Tage im Büro erscheinen sollen.

Arbeit vor Ort als Performance-Booster

Die aktualisierten Richtlinien wurden bereits im Juni vorgestellt. Mit dem jüngsten Post von Goler erhalten sie jedoch eine neue Dringlichkeit.

CEO Mark Zuckerberg selbst betonte zuletzt die Vorteile der physischen Anwesenheit im Büro. Er argumentierte, dass vor allem Ingenieure in den frühen Phasen ihrer Karriere besser abschneiden würden, wenn sie mindestens drei Tage pro Woche im Büro verbringen. Das steht in gewissem Kontrast zu seinen früheren Aussagen während der Pandemie und der Einführung des Metaverse, wo er die Vorteile der Remote-Arbeit betonte.

Das Unternehmen befindet sich zweifelsohne in einem Wandel, und es bleibt abzuwarten, wie sich die künftige Arbeitsweise bei Meta entwickeln wird.

