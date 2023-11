ID.Cross: Arbeitet VW an einem neuen E-Auto?

Erst kürzlich hat der Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer seine Belegschaft auf einen Stellenabbau vorbereitet. Zehn Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2026 gespart werden – und das funktioniert natürlich nicht ohne spürbare Einschnitte.

„Wir müssen unsere Kosten senken und mit weniger Personal auskommen, um ein zukunftsfester Arbeitgeber zu bleiben“, erklärte Schäfer laut einem Beitrag im VW-Intranet, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

Die Entscheidung ergibt sich aus der gegenwärtig ungünstigen wirtschaftlichen Situation des Konzerns. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ist die operative Umsatzrendite der Hauptmarke auf 3,4 Prozent gesunken. Das bedeutet, dass von jedem erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100 Euro lediglich etwa 3,40 Euro als Gewinn im operativen Tagesgeschäft verblieben. Im Vergleich dazu betrug die operative Marge im Vorjahr noch 4,7 Prozent.

Volkswagen meldet ID.Cross beim Patentamt an

Dem will der Autohersteller nun wohl mit einem neuen Elektro-SUV entgegenwirken. Bereits 2024 will sich Volkswagen vom Verbrenner verabschieden und sich voll auf das Elektrogeschäft konzentrieren.

Wie aus einer Anmeldung eines Markenpatents beim European Intellectual Property Office (EUIPO) hervorgeht, scheint Volkswagen ein Elektroauto namens ID.Cross zu planen.

Der Name erinnert an ein Konzeptfahrzeug namens ID.Crozz, das VW bereits 2017 auf der Autoshow in Los Angeles vorgestellt hatte. Laut eines Berichts von Electrek handelte es sich damals um ein „Zero-Emissions-SUV“ mit Allradantrieb, das jedoch nie in Serie produziert wurde und stattdessen in die Entwicklung des ID.4 einfloss. Der ID.Cross könnte nun ein neuer Versuch sein.

Wird es ein kompakter Elektro-SUV?

Obwohl in der EUIPO-Anmeldung keine Details zur Größe oder Fahrzeugkategorie des ID.Cross genannt werden, könnte der Name vom Verbrenner T-Cross von VW abgeleitet worden sein, einem Crossover-SUV.

Das wiederum deutet auf ein erschwingliches, robustes Klein-SUV mit elektrischem Antrieb hin, das der Größenordnung des VW Polo entspricht und auf dessen Technik basiert. Da es noch keine elektrische Variante des T-Cross gibt, wäre das eine logische Schlussfolgerung.

Auch könnte es sich beim ID.Cross um eine vollelektrische Variante des T-Roc oder des Tiguan handeln. Denn auch diese beiden Modelle fehlen in der Elektrofamilie noch.

Keine Mitteilung von VW

Anfang des Jahres bestätigte Volkswagen, dass das Werk in Wolfsburg demnächst einen elektrischen SUV erhalten wird. Möglicherweise bereitet sich der Konzern derzeit bereits auf die Markteinführung dieses Modells vor.

Wie Volkswagen die Entwicklung des ID.Cross konkret plant und welche Details in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden, wird sich zeigen.

