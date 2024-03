Instagram-Storys: Mit diesen Apps schaffst du es, sie noch besser aussehen zu lassen

Mit Fotos und Videos können Storys auf Instagram hochgeladen werden, die dann entweder nach 24 Stunden verschwinden oder in deinem Feed gespeichert werden. Die aufgenommenen oder hochgeladenen Fotos oder Videos können vor der Veröffentlichung jedoch noch bearbeitet werden. So kann ein Farbfilter über das Bild gelegt oder die gesamte Story mit einer thematisch passenden Musik unterlegt werden. Wir zeigen dir, welche Möglichkeiten du auf Instagram hast, um deine Story ansprechend zu gestalten, und welche zusätzlichen Apps dir ebenfalls dabei helfen können.

Wie kann man Storys auf Instagram aufnehmen?

Wenn du Instagram auf deinem Smartphone öffnest, dann kannst du nach links wischen und es öffnet sich das Kamera-Tool. Dort kannst du Fotos und Videos für deine Story, deine Beiträge oder deine Reels aufnehmen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie du ein Instagram-Reel aufnehmen kannst und worauf du bei der Aufnahme achten solltest, dann schau doch mal in diesen Artikel. Außerdem kannst du auch bereits aufgenommene Fotos oder Videos aus deiner Galerie hochladen, indem du in dem Kamera-Tool nach oben wischst. Storys können auch aufgenommen werden, indem du auf das Plus unten in der Mitte auf der Startseite klickst und danach die Kategorie Story auswählst. Eine weitere Möglichkeit, um ein Foto hochzuladen, besteht darin, auf dein Profil zu klicken und danach oben rechts auf das Plus-Symbol.

Wie kann man Storys über Instagram bearbeiten?

Wenn du ein Foto oder ein Video aufgenommen oder hochgeladen hast, mit dem du zufrieden bist, hast du verschiedene Möglichkeiten, wie du deinen Post bearbeiten kannst. Du findest oben rechts eine Leiste mit Symbolen, die für die verschiedenen Bearbeitungs­möglichkeiten stehen. Das Aa-Symbol steht für Text, den du deinem Beitrag hinzufügen kannst. Wenn du dem Text ein @ voranstellst, kannst du verschiedene Personen in deiner Story verlinken. Die verlinkten Personen können dann deine Story ebenfalls posten.

Du kannst aber auch einfach so drauflosschreiben oder deinen Standort verlinken. Außerdem hast du die Möglichkeit, die Schriftart zu verändern, die Farbe der Schrift und ob die Schrift farblich hinterlegt sein soll.

Neben dem Aa-Symbol befindet sich das Smiley-Symbol. Wenn du diesen Bereich auswählst, kannst du Sticker, GIFs, Tags oder Musik auswählen, die du zu deinem Story-Post hinzufügen kannst. Hinter dem Symbol mit den drei Sternen verbergen sich Farbfilter, die über den Post gelegt werden können.

Das Notensymbol daneben steht für die Musik, die hinterlegt werden kann. Wenn du dich für ein Lied entschieden hast, hast du außerdem die Möglichkeit, zu entscheiden, wie und ob du die Musik auch in deinem Post visualisiert haben möchtest. Beispielsweise kann das Cover des Liedes der Story hinzugefügt werden oder auch der Songtext. Das Symbol mit den drei Punkten kann ausgewählt werden, um freihändig in der Story zu malen oder die Story in deinem Archiv zu speichern. Dort kannst du die Story auch als Entwurf speichern, ohne dass du deinen Beitrag hochlädst.

Instagram-Storys: Welche Bearbeitungs­möglichkeiten fehlen?

Es gibt schon viele Bearbeitungs­möglichkeiten von Instagram direkt, doch ein paar Optionen fehlen. So kann man zwar durch Filter die Farbe des Bildes verändern, allerdings kann nicht die Helligkeit eingestellt werden, die Wärme des Bildes oder Schatten intensiviert werden. Auch jegliche Gesichtsbearbeitung wie Weichzeichner kann nicht nachträglich vorgenommen werden. Grafiken oder Collagen können ebenfalls nicht mit Instagram direkt erstellt werden. Und auch wenn sich etwas auf deinem Foto befindet, was du wegretuschiert haben möchtest, kannst du das nicht direkt über Instagram tun. Mit welchen Apps du deine Bilder so bearbeiten kannst, wie du das willst, stellen wir dir jetzt vor.

Canva

Canva gibt es als kostenlose oder als Premiumversion, die Geld kostet. Die App ist im jeweiligen App-Store herunterzuladen. In dem Tool kannst du zwischen verschiedenen Designvorlagen auswählen und dein Foto in diese Vorlagen einfügen. Außerdem können auch eigene Grafiken erstellt werden. Passend zu deiner Stimmung und dem, was du ausdrücken möchtest, kannst du eine Vorlage auswählen oder erstellen, mit passendem Farbschema und verschiedenen Schriftarten.

Auch können verschiedene Symbole als GIFs ausgewählt werden, die dann in der Bewegung erscheinen. Ein Beispiel ist ein Pfeil, der auf einen bestimmten Bereich deines Bildes hinweist. Diesen Pfeil kannst du dir in Canva aussuchen, und er deutet nun immer wieder auf die von dir ausgewählte Stelle. Wenn du ein Foto in deine Story hochladen möchtest, dann kannst du mithilfe von Canva das Foto auch einblenden lassen. Dadurch wird ein weicherer Übergang erzeugt.

Außerdem können Collagen mit verschiedenen Bildern erstellt werden. Wenn du mehrere Bilder hintereinander abspielen möchtest, dann kannst du diese Bilder in Canva einfügen und individuell bearbeiten und zum Schluss die Datei als Video herunterladen. Dann hast du eine Art Diashow von deinen ausgewählten Fotos.

Snapseed

Snapseed kann in dem App-Store von Apple oder in dem Play-Store auf Android-Geräten gratis heruntergeladen werden. Bei dieser App lädst du das Foto aus deiner Galerie hoch. Am unteren Bildschirmrand findest du drei verschiedene Kategorien: Looks, Tools, Exportieren. Unter der Kategorie Looks findest du die verschiedenen Filter. In der Kategorie Tools gibt es verschiedene Möglichkeiten, dein Bild zu bearbeiten.

Wenn du auf das Tool Feinabstimmung klickst, kannst du durch Wischen nach rechts oder links die Helligkeit, den Kontrast, die Sättigung, den Schatten und Ähnliches verstellen. Durch das Klicken auf den Zauberstab am unteren Rand des Bildes passt die App die Helligkeit und den Rest automatisch an. Mithilfe des Detail-Tools können die Schärfe und die Struktur angepasst werden. Außerdem kannst du dein Foto beliebig schneiden.

Mit dem Reparieren-Tool können unerwünschte Dinge herausretuschiert werden. Wenn du ein Foto in deine Story posten möchtest, auf dem dein Gesicht zu sehen ist, kannst du mit dem Kopfposition-Tool deine Kopfposition verändern. Außerdem können Rahmen oder Text dem Foto hinzugefügt werden und noch vieles mehr. Wenn du auf die Kategorie Exportieren klickst, kannst du dein fertig bearbeitetes Bild direkt auf Instagram hochladen, indem du auf Teilen klickst. Oder du speicherst das Bild in deiner Galerie und lädst es in einem zweiten Schritt in deine Instagram-Story.

Indesign

Indesign ist ein Bildbearbeitungs­programm von Adobe. Dieses Programm kann sieben Tage kostenlos getestet werden, ist danach jedoch kostenpflichtig. Vorab ist zu sagen, dass Indesign ein sehr Umfangreiches Programm ist, mit dem Fotos bearbeitet werden können und Grafiken erstellt werden können. Falls du Indesign bereits nutzt, lohnt es sich, mit diesem Programm auch Beiträge für deine Story zu bearbeiten. Wenn du jedoch noch keine Berührungen mit dieser App hattest und dich generell eher weniger mit dem Bearbeiten von Fotos und dem Erstellen von Grafiken beschäftigst, lohnt es sich für dich vermutlich eher nicht, nur zum bearbeiten deiner Story-Beiträge Indesign kostenpflichtig herunterzuladen.

Mithilfe dieses Programms kannst du dir eigene Samples erstellen, die du immer wieder für deine Fotos nutzen kannst. So können deine Storys immer einen ähnlichen Look haben, wenn du das magst. Du kannst auswählen, ob du ein eigenes Dokument erstellst oder ob du eine Vorlage von Indesign nutzt. Wenn du dir eine Vorlage mit Maßen ausgesucht oder erstellt hast, findest du auf der linken Seite verschiedene Werkzeuge, mit denen du das Dokument bearbeiten kannst.

Das Textwerkzeug: Hiermit kannst du Textfelder einfügen und direkt auf deinem Foto oder daneben platzieren.

Das Linienzeichner-Werkzeug: Damit kannst du verschiedene Linien auf deinem Dokument ziehen, um beispielsweise einen Rahmen um das Foto zu legen oder eine Linie neben verschiedenen Absätzen deines Texts zu legen.

Der Zeichenstift: Damit kannst du auch geschwungene und zusammenhängende Linien ziehen.

Der Buntstift: Hiermit kannst du jede Art von Zeichnung in jeglicher Farbe auf dein Dokument malen.

Das Rechteckwerkzeug: Damit können verschiedene Flächen auf deinem Dokument erstellt werden, die dann auf unterschiedlichen Ebenen liegen, die miteinander ausgetauscht oder verschoben werden können. So können verschiedene Bereiche beliebig über- oder untereinander gelegt werden.

Das Frei-transformieren-Tool: Es können die gezeichneten Linien beliebig verschoben und an andere Positionen gesetzt werden.

Das Verlaufsfarbfeld-Werkzeug: Das Werkzeug kann genutzt werden, um einen Farbverlauf von hell zu dunkel oder andersherum in einen Bereich zu integrieren.

Auf der rechten Seite befinden sich verschiedene Eigenschaften, die verändert werden können. So kann auf dieser Seite deine Schriftart, die Schriftgröße, der Zeilenabstand und der Abstand zwischen den Buchstaben verändert werden. Außerdem können hier auch verschiedene Farben ausgewählt und eingefügt werden. Du kannst zudem festlegen, wie viel Deckkraft eine Farbe oder dein Foto haben soll. Im Anschluss kannst du den Text, die verschiedenen Formen oder das Foto unterschiedlich ausrichten oder spiegeln lassen.

Wir haben dir verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, um deine Fotos so zu bearbeiten, wie es dir gefällt. Wenn dich noch weitere Artikel zum Thema Instagram interessieren, dann schau doch mal auf unsere Übersichtsseite, auf der du alle Artikel von uns zu Instagram findest.

