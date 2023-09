Besseres Internet in der Bahn und werbefreie Meta-Apps

Die Deutsche Bahn will dafür sorgen, dass der Mobilfunkempfang in den Zügen besser wird. (Foto: Monkey Business Images/Shutterstock)

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

Besserer Handyempfang im Zug

Die Deutsche Bahn möchte endlich ein Problem lösen, das (fast) so alt wie das Bahnfahren selbst ist: Eine neue Lasertechnologie soll dabei helfen, dass der Mobilfunkempfang in den Waggons deutlich besser wird. Die Scheiben sind bisher nämlich mit einer dünnen Metallschicht zur Hitzeisolierung versehen – die ist jedoch Gift für die Funkwellen. Indem ein Laser die Schicht in einem Gittermuster „aufbricht“, soll der Empfang um das 100-Fache verbessert werden.

Meta plant offenbar die Einführung werbefreier Versionen seiner Apps für EU-Nutzer:innen, um möglicherweise Datenschutzbedenken und regulatorischem Druck vonseiten der EU etwas entgegenzusetzen. Dieser Schritt könnten eine Reaktion auf die verschärften Vorschriften und den Digital Markets Act sein. Instagram und Facebook ganz ohne Werbeanzeigen könnten für Nutzer:innen jedoch kostenpflichtig werden.

Anzeige Anzeige

Apple TV Plus scheint den kostenlosen Probemonat streichen

Ein kostenloser Probezeitraum wie bei Apple TV Plus wird auf dem Streaming-Markt immer seltener. Jetzt hat auch Apple das Angebot unter anderem in Großbritannien ankündigungslos gestrichen. Die Inhalte auf Apples Film- und Serienplattform werden derweil immer besser. Wir haben für euch eine Liste mit Serien wie Silo und Strange Planet zusammengestellt, mit denen ihr den Probezeitraum optimal ausnutzen könnt, solange es ihn noch gibt.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige