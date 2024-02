Intuitive Machines‘ Mondlander ist auf Kurs – und schickt beeindruckende Bilder

Seit Donnerstag, dem 15. Februar 2024, findet sich die Odysseus auf dem Weg zum Mond. Damit ist die IM-1-Raummission von Intuitive Machines die erste private mit einer geplanten Landung auf der Mondoberfläche.

Nun veröffentlicht IM-1 auf X auch erste Bilder von der Mission. Auf der Plattform liefert das Unternehmen regelmäßig Updates: Odysseus befinde sich in einem „exzellentem Zustand“ und ist nun auf dem Weg zum Mond.

Es ist der erste Flug des Mondlanders vom Typen Nova-C, der von Intuitive Machines gebaut wird. Hinter der Mission steckt allerdings kein privates Interesse. Die Odysseus ist nämlich im Auftrag der Nasa unterwegs. Ganze 77 Millionen US-Dollar hat die Raumfahrtbehörde für die Mission gezahlt. Das Raumschiff soll in der Südpolregion des Mondes landen, da dort vereistes Wasser gefunden wurde. Eine Landung hier ist allerdings auch komplizierter: Am Südpol des Mondes sind die Lichtverhältnisse viel schwieriger.

Neben Nutzlasten der Nasa befindet sich auch private Nutzlast am Bord des Landers. Die US-Amerikanische Weltraumbehörde möchte besonders Landetechniken mit der Odysseus austesten. Deswegen ist die Odysseus mit einer Menge neuer Messtechnik ausgerüstet. Doch auch private Frachten befinden sich an Bord: Zeitkapseln, Datensicherungen und Kunstprojekte. Sogar eine Materialprobe des amerikanischen Kleidungsherstellers Columbia Sportswear wird als Dämmmaterial genutzt.

Wird es die erste erfolgreiche private Mission?

Die Odysseus ist ein Teil der Commercial Lunar Payload Services der Nasa. Im Zuge des Programmes hat die Behörde drei Unternehmen für Landemissionen zum Mond beauftragt. Eigentlich hätte die Peregrine das erste private Raumschiff auf dem Mond werden sollen. Entwickler Astrorobotics erhielt 79,5 Millionen Dollar für den Bau der Peregrine. Doch die Mission schlug aufgrund eines Lecks fehl. Anstatt auf dem Mond zu landen, verpasste die Peregrine diesen und verbrannte beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Bis zur Landung der Odysseus wird es noch ein paar Tage dauern. Sie ist für den 22. Februar 2024 geplant. Danach soll der Lander so lange wie möglich in Betrieb bleiben und Daten liefern. Da am Südpol des Mondes allerdings wenig Licht ist, kann es sein, dass die Mission schon am 29. September beendet ist.

Weitere spektakuläre Mond-Bilder

