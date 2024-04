Investoren-Ansturm auf xAI: Elon Musks KI-Firma könnte bald 24 Milliarden Dollar wert sein

Im Dezember 2023, wenige Monate nach dem Start von xAI und kurz nach dem Release von dessen KI-Chatbot Grok, hatte Elon Musk das Ziel ausgegeben, eine Milliarde US-Dollar an Investitionen einzusammeln. Nur ein paar Monate später kann sich der Tesla- und SpaceX-Chef wohl über eine deutlich besser gefüllte Finanzspritze freuen.

xAI: Nach Kapitalspritze 24 Milliarden wert

Wie The Information und Techcrunch unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Personen berichten, soll xAI vor der Bekanntgabe einer Finanzierungsrunde mit einem Volumen von sechs Milliarden Dollar stehen. Die Bewertung von xAI beläuft sich demzufolge auf 18 Milliarden Dollar – vor der Milliardeninvestition.

Heißt: Nach Abschluss des Deals, der in den nächsten zwei Wochen erfolgen soll, wäre xAI 24 Milliarden Dollar wert. Den Investor:innen würde dann ein Viertel an dem Unternehmen gehören. Schon an xAI beteiligt sind dem vergangenen Jahr die Investor:innen von X (früher: Twitter), die ebenfalls 25 Prozent an xAI besitzen sollen. Auch X soll einen Anteil an xAI haben.

Bekannte Investoren an Bord

Zu den Kapitalgeber:innen der neuen Runde sollen Sequoia Capital und Future Ventures gehören. Future Ventures wurde von Musks langjährigem Freund Steve Jurvetson mitbegründet.

Darüber hinaus wird Valor Equity Partners und Gigafund die Teilnahme an der Finanzierungsrunde nachgesagt. Beide Firmen gehören ebenfalls zum inneren Kreis um Musk. Gigafund-Mitgründer Luke Nosek etwa war der erste Venture-Investor, der in SpaceX investiert hat – wo er seitdem im Verwaltungsrat sitzt. Valor-Gründer Antonio Gracias gehört zu den ersten Tesla-Investor:innen.

Wie groß das Interesse der Venture-Capital-Branche, bei xAI einzusteigen, ist, zeigt folgende Anekdote: Noch am vergangenen Wochenende wollte xAI über die Finanzierungsrunde drei Milliarden Dollar an Bord holen, bei einer Bewertung von 15 Milliarden Dollar.

Bewertung aufgrund hoher Nachfrage erhöht

Interessierte sollen dann vor wenigen Tagen eine E-Mail bekommen haben, in denen ihnen die neuen Finanzierungsinformationen mitgeteilt worden seien, wie Techcrunch unter Berufung auf eine seiner Quellen schreibt. Grund: Es hätten viele weitere Investor:innen Interesse bekundet.

Insider:innen zufolge wüssten viele der potenziellen Investor:innen noch gar nicht, ob sie bei der Finanzierungsrunde dabei sind. Das werde ihnen über einen Zoom-Call mitgeteilt, heißt es.

ChatGPT-Rivale Grok wird weiterentwickelt

Mit den Milliarden dürfte xAI weiter an der Entwicklung seines ChatGPT-Herausforderers Grok arbeiten. Die Trainingsdaten dafür sollen aus allen seinen Unternehmen, also Tesla, SpaceX, der Boring Company und Neuralink, kommen.

Grok ist aktuell schon auf X aktiv, wo er in einer Bezahlversion zur Verfügung steht. Auch der xAI-Roboter Optimus könnte von einer Steigerung der KI-Leistung im Musk-Universum profitieren. Schon Ende 2024 soll Optimus in den Tesla-Fabriken zum Einsatz kommen.