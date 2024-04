Elon Musk: KI wird innerhalb von zwei Jahren „intelligenter als der intelligenteste Mensch“ sein

„Wahrscheinlich nächstes Jahr“, aber jedenfalls „innerhalb von zwei Jahren“ werde es so weit sein, dass KI intelligenter als der intelligenteste Mensch ist. Diese gewagte Vorhersage hat Multimilliardär Elon Musk vergangene Woche in einem Interview mit Nicolai Tangen, dem Chef des norwegischen Vermögensfonds, getroffen. Das berichtet Reuters.

Elon Musk will „antiwoken“ KI-Chatbot Grok weiterentwickeln

Dabei gab er eine Erklärung dazu ab, wieso sein eigenes KI-Projekt xAI gegenüber der Konkurrenz etwas ins Hintertreffen geraten ist. Das liege an einem Mangel an Chips, sagt Musk.

xAI arbeitet an einem Nachfolger für Grok, den auf X aufsetzenden KI-Chatbot, der einige Popularität dadurch erhalten hat, dass er unflätige Dad-Jokes macht. Musk ist darauf sogar noch stolz. Grok zeige „ein bisschen Witz“, aber vor allem „eine rebellische Ader“ und solle eine „antiwoke“ und „maximal wahrheitssuchende KI“ sein.

Davon war bislang nicht viel zu sehen. Das Schlimmste daran sei, dass sich die KI auf Echtzeitdaten von X (früher Twitter) stütze. Dabei handele es sich um eine „Form der digitalen Inzucht“, „die ihr Modell kontinuierlich auf den Daten einer Website trainiert, die nicht nur eine zutiefst unzuverlässige Informationsquelle ist, sondern auch von Spam heimgesucht wird“. Das jedenfalls schrieb der Medienkommentator Ed Zitron in einem Blogbeitrag im Dezember des vergangenen Jahres.

Musks AGI-Vorhersagen nicht völlig isoliert

Sehen wir einmal davon ab, dass die Vorhersage-Bilanz Elon Musks extrem durchwachsen ist, gibt es dennoch auch andere führende Experten in der KI-Branche, die ganz ähnlich klingen. Die meisten reden von „wenigen Jahren“, während andere sich darauf festgelegt haben, 2027 als Jahr des Durchbruchs der AGI auszurufen. Auch der Mitbegründer von Googles Deepmind, Shane Legg, ist überzeugt davon, dass die Chancen für die Verwirklichung von AGI bis 2028 wenigstens 50:50 stehen. Was aber bedeutet das?

„Der Begriff AGI ist so belastet, dass es irreführend ist, mit ihm um sich zu werfen, als sei er eine reale Sache mit echter Bedeutung“, argumentiert der Mathematikprofessor Noah Giansiracusa von der Bentley-Universität im US-Bundesstaat Massachusetts in einem älteren Tweet. „Es ist kein wissenschaftliches Konzept, sondern ein Science-Fiction-Marketing-Trick.“

AGI: Wo ist der „magische Moment“?

Natürlich werde sich KI stetig verbessern, es gebe indes „keinen magischen Moment, an dem sie zu ‚AGI‘ wird“, so der Professor. Angesichts des Umstands, das spätestens seit den Erfolgen von OpenAI Milliarden von US-Dollar in die Entwicklung der KI gepumpt werden, scheint es tatsächlich nicht unwahrscheinlich, dass diese riesige Menge an Ressourcen zu einer Beschleunigung führen wird.

Andererseits lässt sich auch umgekehrt annehmen, dass soviel Geld in die Entwicklung gepumpt wird, weil die KI-Branche suggeriert, sie sei kurz vor dem Durchbruch. Es bleibt uns nur das Abwarten.