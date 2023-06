iOS 17: Diese neuen iPhone-Funktionen hat Apple auf der WWDC nicht erwähnt

iOS 17 hat viele kleine, nützliche Funktionen an Bord. (Bild: Apple)

Während Apples Vision Pro der Star der WWDC-Keynote am Montag war, wird das Headset bis auf Weiteres nicht in Deutschland landen. Allerdings wird der Konzern im Herbst die nächsten großen Betriebssystem-Updates veröffentlichen, die ebenso Teil der Show waren. Das Update auf iOS 17 bringt zahlreiche „Nice-to-have“-Funktionen mit sich, von denen Apple auch viele während der Keynote präsentiert hat.

Aufgrund des strammen Programms konnte Apple zahlreiche der neuen iOS-Funktionen auf der Bühne aber nicht erwähnen. Wir haben für euch eine Übersicht der Features, die es nicht in die Keynote geschafft haben.

iOS 17 bringt aufgebohrte Freistellen-Funktion

Das Highlight von iOS 16 in Form der Freistellen-Funktion erhält mit iOS 17 ein Update. Aus Bildern und Videos können nun nicht nur Objekte freigestellt werden, sondern sie lassen sich nachträglich mit vorgegebenen Funktionen bearbeiten und etwa mit einem Comic-Filter versehen.

Ferner können Nutzer:innen diese Objekte „nachschlagen“, um weitere Informationen über sie zu bekommen.

Apple baut mit iOS 17 die Fähigkeiten im Bereich Computer-Vision aus und führt eine Rezeptsuche ein. Nutzer:innen können dann beispielsweise auf einem Bild auf ein Gericht tippen und nach ähnlichen Rezepten suchen.

Weiter erkennt die Fotos-App künftig eure Haustiere, wie Katzen und Hunde, und platziert sie im Bereich „Personen“.

Auch die mit iOS 16 eingeführte Freeform-App erhält neue Zeichen-Werkzeuge: Zu ihnen gehören ein Aquarellpinsel, ein Kalligrafiestift sowie Textmarker, ein Stift mit variabler Breite und ein Lineal.

iOS 17 mit „Nacktheitsfilter“ und weiteren Sicherheitsoptionen

Darüber hinaus erweitert Apple mit iOS 17 den „Nacktheitsfilter“ für „Nacktfotos und -videos, die private Körperteile zeigen, die normalerweise durch Unterwäsche oder Badeanzüge bedeckt sind“, so das Unternehmen.

Dies sei wichtig, um zu verhindern, dass unerwünschte Nacktbilder angezeigt werden. Nutzer:innen wird anstelle des Bildes ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem gefragt werden, ob sie das Foto sehen möchten.

Zusätzlich zur Option, sich das Bild anzeigen zu lassen oder es abzulehnen, können Nutzer:innen auch auf „Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen“ tippen. Was sich konkret dahinter verbirgt und wen Apple als Partner für diese Option an Bord holt, ist noch nicht klar.

Die Funktion wird laut Apple im gesamten System verfügbar sein. Sie beziehe Inhalte ein, die über Airdrop, die systemweite Fotoauswahl, Facetime-Nachrichten, Kontaktposter in der Telefon-App und Apps von Drittanbietern empfangen werden.

iOS 17: Neue Features für Erinnerungen, Notizen und mehr

Erinnerungen: Bei Einkaufslisten mit Lebensmitteln werden Artikel automatisch in Kategorien sortiert, um den Einkauf zu erleichtern. Ihr könnt zudem anpassen, wie die Artikel gruppiert werden; die Liste merkt sich eure Einstellungen. Die Erinnerungen-App kann künftig auch Gruppen ändern und Elemente in einem spaltenförmigen, Kanban-ähnlichen Format anzeigen.

Die Notizen-App zeigt in Zukunft auch PDFs und Scans von Präsentationen, Aufgaben, Forschungsarbeiten und mehr an. Sie lassen sich direkt darin markieren und mit Links versehen, um verwandte Notizen zu verknüpfen. Als Beispiele nennt Apple etwa Reiserouten oder eine Liste empfohlener Restaurants.

Praktisch: Die Mail-App unterstützt mit iOS 17 das automatische Ausfüllen von einmaligen Verifizierungscodes. Bislang konnte das nur die Nachrichten-App. Überdies könnt ihr künftig in den Passwort-Einstellungen die automatische Löschung von E-Mails und Nachrichten mit Verifizierungscodes aktivieren, nachdem sie per Autofill eingegeben wurden.

Smarter wird wie bei iPadOS 17 auch die Art, wie mit PDFs umgegangen wird. iOS 17 erhält eine PDF-Autofill-Funktion. Damit ist es möglich, im Handumdrehen Kontaktfelder mit euren gespeicherten Informationen ausfüllen.

Apple Music erhält eine Funktion für gemeinsame Wiedergabelisten, mit der ihr eine Liste zusammen mit euren Freunden erstellen könnt. Weiter können Freunde in Shareplay auch auf Songs in der Wiedergabe-Warteschlange reagieren. Das Unternehmen führt außerdem eine Überblendungsoption in der Musik-App ein.

Was bringt iOS 17 noch?

In der Kontakte-App zieht ein neues Pronomenfeld für eure Kontakte ein.

Es ist endlich möglich, mehrere Timer zu stellen und zu verwalten.

Genau wie iPadOS 17 bekommt iOS 17 interaktive Widgets. Damit könnt ihr Musik steuern oder eine Aufgabe als erledigt markieren, ohne eine App öffnen zu müssen.

Die Health-App in iOS 17 zeigt künftig eine Zusammenfassung der Trainingserfolge eurer Freunde an. Dazu gehören etwa Serien und Auszeichnungen.

Nutzer:innen können unter Apple Fitness Plus einen individuellen Plan für Meditation und Training erstellen.

Die Spotlight-Suche ermöglicht es, Systemeinstellungen wie WLAN direkt über die Suche zu ändern.

In der neuen Wetter-App könnt ihr euch künftig das Wetter des Vortages ansehen. Das ist bisher nicht möglich.

Homekit: Mit dem neuen Aktivitätsverlauf könnt ihr einsehen, wer die Türen ver- oder entriegelt hat – und wann. Die Funktion zeigt auch die letzten Aktivitäten für Garagentore, Kontaktsensoren und euer Sicherheitssystem an.

Neue Apple-ID-Funktion: Ihr könnt euch künftig sicher auf eurem iPhone anmelden, indem ihr ein Gerät in der Nähe oder eine beliebige E-Mail-Adresse oder Telefonnummer nutzt, die in eurem Account aufgeführt ist.

Zudem bekommen iPhones die neuen Memoji: Halo, Smirk und Peekaboo.

iOS 17 wird im Laufe des Herbsts in finaler Version veröffentlicht. Bislang steht eine erste Vorschau für Entwickler:innen zur Installation bereit. Im Juli soll eine öffentliche Beta erscheinen.

