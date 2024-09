Drohender Datenverlust und Sicherheitsprobleme: Die größten Fehler in iOS 18 und macOS Sequoia

Besitzer:innen eines iPad Pro mit M4-Prozessor könnten bereits unliebsame Bekanntschaft mit iPadOS 18 gemacht haben. Das Update sorgt offenbar für Systemabstürze. Auf Reddit berichten manche Nutzer:innen, dass sich ihr Gerät nicht mehr einschalten lasse. Apple hat deswegen reagiert und das Update für die M4-iPads vorübergehend gestoppt. Das Unternehmen spricht davon, dass nur „eine kleine Anzahl von Geräten” betroffen sei.

Es soll nicht das einzige Problem mit neuer Apple-Software bleiben. Seit dem 16. September können Nutzer:innen neben iPadOS 18 auch iOS 18, watchOS 11 und macOS Sequoia auf kompatiblen Geräten installieren. Nicht alles in den neuen Systemen läuft rund.

Zugegeben, diesen Fehler muss man so erst einmal reproduzieren. Wie 9 to 5 Mac berichtet, kann es zum Datenverlust kommen, wenn ein:e Nutzer:in ein Watchface von der Apple Watch über die Nachrichten-App mit Kontakten teilt. Das Feature soll es eigentlich ermöglichen, personalisierte Zifferblätter an Freunde weiterzuleiten. Probleme gibt es für beide, wenn der Kontakt auf die falsche Weise auf die Botschaft antwortet. Hält er oder sie den Finger auf die Nachricht gedrückt und wählt dann im Kontextmenü „Antworten“ aus, stürzt die Nachrichten-App ab, sobald die Botschaft gesendet wurde.

Danach lässt sich der Chat zwischen beiden Parteien nicht mehr öffnen. Jeder Versuch endet laut 9 to 5 Mac in einem erneuten App-Absturz. Die einzige Lösung scheint bis dato zu sein, den gesamten Chat mit allen Anhängen zu löschen. Das betrifft dann auch Bilder und Sprachnachrichten. Alles ließe sich zwar auch wiederherstellen. Allerdings bringt das nicht nur den Verlauf, sondern auch den Fehler zurück.

Weitere kleinere Fehler

Im iOS-Subbredit listen Nutzer:innen weitere kleinere Fehler auf. So soll Siri auf vermeintlich einfache Fragen wie “Wie spät ist es?” nur in vier von zehn Fällen antworten, iMessage neue Chats für bestehende Kontakte anlegen und dafür nun als Basis die Mail-Adresse und nicht mehr die Mobilnummer verwenden und die Tastatur keine englischen Begriffe mehr erkennen, wenn die Sprache auf Spanisch eingestellt ist. Das kann nerven, wirklich gravierend ist aber keiner der aufgezählten Fehler.

macOS Sequoia hat ein Problem mit Sicherheitsprogrammen

Anders sieht das bei macOS Sequoia aus. Einem Bericht von Techcrunch zufolge hat das neue Betriebssystem Probleme mit diversen Sicherheitstools, darunter Anwendungen von Crowdstrike und Microsoft. Was genau dahintersteckt, ist bislang noch unklar. Folgen hat es trotzdem: Crowdstrike kündigte demnach an, macOS Sequoia zunächst nicht zu unterstützen. Einem Unternehmenssprecher zufolge warte man noch auf ein Update.

Kein Einzelfall. SentinelOne warnte seine Kund:innen über einen Slack-Channel, mit dem Update zu warten, bis ein unterstützter SentinalOne-Agent zur Verfügung stehe. Eset weist seine Kund:innen auf Netzwerkprobleme im Zusammenhang mit dem Sequoia-Update hin.

In einem Redditpost berichtet ein Nutzer zudem davon, dass das Update Probleme mit dem Firefox-Browser verursache. Das könnte allerdings auf einen Bug im Umgang mit der ins System integrierten Firewall zurückzuführen sein. Demnach lasse sich die Liste der zugelassenen und blockierten Apps nicht mehr überarbeiten. Der Sicherheitsforscher Wacław Jacek schreibt dazu in einem Blogeintrag: „Es scheint, dass die OS-Firewall nach dem Upgrade auf macOS Sequoia manchmal den Zugriff auf das Webbrowsing blockiert.” Lösen lässt sich das Problem derzeit nur über das Terminal. Die genaue Anleitung dazu findet ihr bei Jacek.

Warten auf Apple

Habt ihr den Update-Button schon gedrückt und steht nun vor einem der genannten Probleme, bleiben euch wenige Möglichkeiten. Zwar lassen sich iOS 17 und macOS Sonoma wiederherstellen, das setzt aber ein entsprechendes Backup voraus. Unter Umständen braucht ihr Drittanbieter-Software. Wahrscheinlich ist aber, dass Apple in Kürze kleinere Updates nachlegt, die zumindest einige Fehler beheben. Habt ihr die Downloads noch nicht angestoßen, könnt ihr noch ein paar Tage abwarten. Fürs iPhone hat Apple zusätzlich zu iOS 18 auch iOS 17.7 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Security-Update, das ihr installieren könnt, wenn ihr mit dem Wechsel auf die neuere Software noch warten wollt.

