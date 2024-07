iOS 18: Dieses Wallpaper verändert sich mit der Tageszeit – so richtet ihr es ein

In iOS 18 dürfen sich Nutzer:innen bei der Gestaltung austoben. (Bild: QubixStudio / Shutterstock)

Lange Zeit konnten iPhone-Besitzer:innen ihren Homescreen kaum anpassen. Neue Apps landeten Icon an Icon gereiht auf der Startseite, ein Dark-Theme und Widgets gab es nicht. All das hat Apple mittlerweile geändert.

Mit iOS 18 kommen neue Möglichkeiten dazu. App-Symbole müssen nicht mehr zwingend nebeneinander platziert werden, außerdem könnt ihr die Icons einfärben – entweder permanent oder angepasst an die Tageszeit. Genaus das funktioniert auch mit einem neuen Wallpaper.

iOS 18: So richtet ihr das dynamische Wallpaper ein

Der neue Hintergrund ist Teil der dritten Entwickler-Beta von iOS 18 und iPadOS 18. Es handelt sich dabei um das neue Standard-Wallpaper für das Betriebssystem. Ihr findet es in den Einstellungen unter „Hintergrundbild“. Auf dem iPad ist es unter dem Menüpunkt „iPadOS 18“ zu finden. Auf dem iPhone dürfte der entsprechende Punkt „iOS 18“ heißen.

Es zeigt einen Farbverlauf an und steht in Gelb, Pink, Blau und Lila zur Verfügung. Mit der neuen Beta erhält es eine fünfte Option, die schlicht „Dynamisch“ heißt.

„Durchdrungen mit Licht, kann sich dieses Hintergrundbild dynamisch mit der Zeit ändern“, schreibt Apple dazu im Einstellungsmenü. Alternativ könne man schlicht eine Farbe auswählen. Wie üblich dürft ihr auch die „normalen“ Wallpaper anpassen. Sollen sie im hellen oder dunklen Thema erscheinen oder automatisch je nach Tageszeit zwischen den beiden Optionen wechseln? Ihr entscheidet.

Wie genau sich der neue Wallpaper verändert, zeigt der X-Account ShrimpApplePro anhand eines Zeitraffer-Videos.

Schickes Wallpaper auch in macOS Sequoia

Ein schickes Wallpaper gibt es für Apple-Fans auch im neuen Mac-Betriebssystem macOS Sequoia zu entdecken. Hier integriert das Unternehmen einen ebenfalls dynamischen und schicken Retro-Hintergrund. Es beinhaltet einige Retro-Motive, die an den Macintosh, also Apples ersten Mac, erinnern. Hier verraten wir, wie ihr das Macintosh-Wallpaper in macOS 15 aktiviert.

