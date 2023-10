Gab es noch nie: iPhone 15 Pro Max sorgt für Premiere bei Stiftung Warentest

Die neuen iPhone 15 Modelle sind da und nach eingehendem Test ist man sich in unserer Redaktion einig: Die neuen Smartphones erfinden das Rad nicht neu, aber Apple hat Verbesserungen an den entscheidenden Stellen vorgenommen. Leichter, handlicher und da, wo es wichtig ist, ein wenig mehr – man könnte sogar sagen, dass sie die besten iPhones sind, die Apple jemals vorgestellt hat.

Anzeige Anzeige

Und nicht nur der t3n-Test ist gut ausgefallen. Erstmals kommt sogar die Stiftung Warentest bei einem Smartphone zum Urteil „sehr gut“.

Verbesserte Kamera und makelloses Display machen das iPhone 15 Pro Max „sehr gut“

Note 1,5 – noch nie zuvor hat ein Smartphone diese Wertung erhalten, obwohl schon unter anderem das iPhone 14 Pro Max und auch das Samsung Galaxy S23 Ultra (unser Test) mit 1,6 nah dran waren, die „Sehr gut“-Marke zu knacken.

Anzeige Anzeige

Während die Grundfunktionen (1,7) und der Akku (1,7) trotz Verbesserungen beim iPhone 15 Pro Max noch eher Richtung „gut“ tendieren und damit noch ein kleines bisschen Luft nach oben lassen, hieven die Stabilität (1,3), das makellose Display (1,0) und die High-End-Kamera (1,4) den Durschnitt über die Hürde zum sehr guten Endergebnis.

Wie auch t3n im ausführlichen Test festgestellt hat, gibt es am iPhone 15 Pro Max kaum etwas auszusetzen. Besonders überzeugt die noch weiter verbesserte Kameratechnik. Bilder mit satten 48 Megapixel in der Maximaleinstellung sind jetzt möglich, im Standard knipst das Telefon immerhin mit 24 Megapixeln.

Anzeige Anzeige

Der optische Zoom wurde von 3-fach auf 5-fach noch deutlich weiter ausgebaut. Zudem ein großer Pluspunkt: endlich kann man die 15er-iPhones allesamt über einen USB-C-Port laden und verbinden.

iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Pro: Zu gut für manche Apple-Fans?

Wenig Innovation, aber herausragende Technik – so lautet das Fazit der meisten Tests. Aber lohnt sich die Anschaffung eines Pro Max oder Pro für Otto-Normal-Verbraucher:innen überhaupt noch? T3n-Redakteur Caspar von Allwörden ist dieser Frage nachgegangen und hat festgestellt – viele können sich den tiefen Griff in den Geldbeutel sparen.

Anzeige Anzeige

Aber es gibt ja auch noch das iPhone 15 in der Standardversion und iPhone 15 Plus, die sich mit einer Wertung von 1,6 ebenfalls durchaus sehen lassen können. Verbraucher:innen, die keine größeren Videoprojekte in 8k schneiden wollen oder sich der professioneller Fotografie widmen, finden damit deutlich günstigere Alternativen. Einen detaillierten Test der beiden abgespeckten Versionen gibt es hier.

Trotz großartiger Technik lohnt sich der Umstieg auf die 15er-Serie nicht für alle. Wie bereits erwähnt hat auch das 14 Pro Max die Note „sehr gut“ nur knapp verpasst und so drastisch sind die Verbesserungen dann doch nicht, dass man schon wieder 1200 Euro aufwärts in die Hand nehmen sollte. Für wen sich der Umstieg lohnt und wer besser bei seinem alten Apple-Smartphone bleibt, kann man hier nachlesen.

iPhone 15 bis 15 Pro Max: Apples 2023er-iPhone-Familie in Bildern

12 Bilder ansehen iPhone 15 bis 15 Pro Max: Apples 2023er-iPhone-Familie in Bildern Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema Smartphone Apple iPhone