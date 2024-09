iPhone 16 Pro: Wenn der Akku schlapp macht, wird es teuer

iPhone 16 und mehr: Was Apple auf dem Event nicht erwähnte. (Bild: Apple)

Beim iPhone-16-Event gab es einige Details, die Apple im Livestream gar nicht erwähnt hatte. Die Akkulaufzeit gehört jedoch nicht dazu. Bei der Vorstellung des iPhone 16 sprach Kaiann Drance, Vice President für Product Marketing bei Apple, davon, dass KI-Features wie Apple Intelligence den Akku beanspruchen. Deswegen habe man dem iPhone 16 einen im Vergleich zum Vorgänger größeren Akku spendiert.

Beim iPhone 16 Pro Max ging Greg Joswiak, Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing, sogar noch weiter: Er sprach von der bislang besten Akkulaufzeit bei einem iPhone. Während dieser Punkt noch zu beweisen ist, schafft Apple an anderer Stelle Fakten. Denn hält die Batterie irgendwann nicht mehr ganz so lange durch, wird der Ersatz teuer.

Akkutausch beim iPhone 16 Pro besonders teuer

Laut Apple kostet euch der Akkutausch beim iPhone 16 Pro oder Pro Max 135 Euro. Zum Vergleich: beim normalen iPhone 16 zahlt ihr nur 109 Euro. Genauso viel verlangt Apple für den Batteriewechsel beim iPhone 15 Pro und Pro Max oder beim iPhone 14.

Anders liegt der Fall, wenn ihr Apple Care Plus abgeschlossen habt. Sinkt die Kapazität eures Akkus dann auf unter 80 Prozent, ist der Austausch für euch kostenlos. Fürs iPhone 16 Pro und Pro Max kostet dieser Service allerdings mindestens 11,99 Euro im Monat oder 229 Euro für zwei Jahre. Darüber hinaus könnt ihr mit dem Service Schäden am Display oder Glas gegen eine Zusatzgebühr von 29 Euro reparieren lassen. Der Austausch anderer defekter Teile kostet 99 Euro. Gegen Aufpreis bietet Apple außerdem ein Ersatzgerät bei Diebstahl oder Verlust an (je 129 Euro).

