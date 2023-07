„Co-Gründer eines Startups zu sein, bringt lange Arbeitstage mit sich“ – Ivan Cossu von Deskbird

Ivan Cossu, CEO und Co-Founder von Deskbird, ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Nach seinem Abschluss an der Universität St. Gallen hat er für namhafte Unternehmen wie Morgan Stanley und BCG gearbeitet und schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für das Unternehmertum entwickelt. Er realisierte bereits in seiner Freizeit kleinere Projekte, bis er gemeinsam mit Jonas Hess Deskbird gründete, eine Software für Arbeitsplatz-Management.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Cossu, was er persönlich in seinem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Ivan Cossu von Deskbird

Macbook Pro: Deskbird regt Unternehmen dazu an, nachhaltiger, digitaler und zukunftsorientierter zu sein. Darum legen wir großen Wert darauf, dass wir mit all unseren Mitarbeitenden mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sind daher ein 100 Prozent papierloses und cloudbasiertes Startup. Mit meinem Macbook Pro habe ich alle Unterlagen immer zur Hand und nehme damit auch an Meetings teil. Und das Beste daran? Ich kann von überall aus arbeiten – egal, ob im Büro, zu Hause, im Garten oder in der Bahn.

Espressotasse: Manche Personen sammeln Briefmarken, Münzen oder Schuhe. Ich sammle Espressotassen, da ich unheimlich gerne Kaffee trinke und dieser bei unseren wöchentlichen Online-Kaffeeterminen nicht fehlen darf. Unsere Mitarbeitenden gehören mehr als 20 Nationalitäten an und es ist beinahe unmöglich, alle gleichzeitig in einem Büro zu versammeln. Daher planen wir regelmäßige Kaffeetermine, in denen wir die Möglichkeit haben, unsere Mitarbeitenden besser kennenzulernen, stärkere Beziehungen aufzubauen und so die Unternehmenskultur zu fördern.

Kuhglocke: Aller Anfang ist schwer und wir haben uns über jeden Neukunden riesig gefreut. Daher haben wir nach einem Vertragsabschluss immer eine Kuhglocke geläutet, die auf meinem Schreibtisch steht. Das hat sich schnell zu einer Tradition entwickelt, die bei allen Mitarbeitenden gut ankam. Unsere Büronachbarn waren jedoch weniger angetan von der Praxis und haben sich irgendwann über die Kuhglockengeräusche beschwert. Jetzt steht die Glocke nur mehr auf meinem Schreibtisch und erinnert mich daran, wie sich Deskbird seitdem weiterentwickelt hat und was wir alles geschafft haben.

Apple Watch: Bewegung ist für mich sehr wichtig, weshalb ich auch gerne wandern gehe, Fußball spiele oder langlaufe. Das ist natürlich nicht immer möglich, denn Co-Gründer eines Startups zu sein, bringt lange Arbeitstage mit sich. Meine Apple Watch hilft mir dabei, auch in stressigen Zeiten auf meine Gesundheit zu achten. Sie erinnert mich daran, immer wieder mal ein paar Schritte zu gehen und mich zu strecken, wenn die Tage am Schreibtisch lang werden.

Schweizer Schokolade: Schweizer Schokolade hilft mir, wenn ich mich in einem Nachmittagstief befinde und etwas Energie brauche. Außerdem erinnert sie mich an meine Schweizer Wurzeln: Ein Stück meiner Lieblingsschokolade ist für mich nicht nur ein kleines Stück Genuss, sondern es verbindet mich auf wunderbare Weise mit meiner Heimat und ermutigt mich dazu, weiterhin hart zu arbeiten und meine Träume zu verfolgen.

