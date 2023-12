„Wir hatten schon vor Corona keinen Bürozwang“ – Jan Rodig von Struktur Management Partner

Jan Rodig unterstützt seit mehr als zehn Jahren mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. Er ist Partner bei der Beratungsagentur Struktur Management Partner und Experte für wirksame digitale Wertsteigerungsprogramme, strategischen Aufbau von Digitalorganisationen und den Turnaround digitaler Geschäftsmodelle. In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät er, was er persönlich in seinem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

Anzeige Anzeige

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Jan Rodig von Struktur Management Partner

Soundcloud: Ich versuche seit langem, Autos und Flieger weitgehend zu meiden, indem ich konsequent die Bahn nutze. Das machen bei uns in der Firma übrigens viele so – ein wichtiger Hebel zur Senkung unseres CO2-Footprints. Bekanntlich ist der Geräuschpegel in der Bahn oftmals recht hoch; um trotzdem konzentriert zu arbeiten, sind für mich meine Airpods und Soundcloud essenziell. Mit Techno auf den Ohren – aber gern auch mal klassischer Musik – fährt und arbeitet es sich für mich hervorragend.

Remote Work: Wir hatten schon vor Corona keinen Bürozwang. Remote Work ist bei uns seit langem fest etabliert – ob beim Kunden, gemeinsam in einem Coworking-Space, im Homeoffice oder an irgendeinem schönen Ort. Wichtig ist das Ergebnis, nicht die Location oder die geleisteten Arbeitsstunden. Ich empfinde diese Flexibilität als großes Privileg – und vor allem auch unsere wertschätzende, vertrauensbasierte Unternehmenskultur, ohne die das gar nicht möglich wäre.

Anzeige Anzeige

Logikbäume: Gemeinsam mit CxOs und Unternehmerinnen und Unternehmern erarbeiten wir in kurzer Zeit wirksame Strategien, transformieren Geschäftsmodelle und heben Wertsteigerungspotenziale in den unterschiedlichsten Branchen. Um auch in komplexen Situationen schnell den Fokus richtig zu setzen, ist ein systematisches Vorgehen essenziell. Für uns unverzichtbar sind Logikbäume für die Strukturierung von Problemursachen und Lösungsansätzen. Die Kunst: das Ganze sowohl überschneidungsfrei als auch vollständig hinzubekommen.

Team-Offsites: Ein Tapetenwechsel wirkt oft Wunder. Wenn man häufig an den verschiedensten Orten verteilt arbeitet, ist gemeinsame Zeit wichtig. Dann klären wir drängende Fragen: Was sind die nächsten Ziele? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wo sehen wir wichtige Weiterentwicklungspotenziale? Was braucht jede beziehungsweise jeder Einzelne, um gut arbeiten zu können? Und das Wichtigste: Wir haben Spaß zusammen – ob beim gemeinsamen Wandern, surfen, SUP oder Survivaltraining.

Anzeige Anzeige

Prochange: Wirksame Transformationen haben viel mit Mindset, Kultur und Know-how zu tun, aber vor allem auch mit einem effektiven Handwerkszeug für die Umsetzung. Nach sorgfältiger Prüfung aller am Markt verfügbaren Tools haben wir auf Basis unserer Erfahrungen aus Hunderten erfolgreichen Umsetzungsprojekten unser eigenes Online-Projekt-Steuerungstool Prochange entwickelt. Das nutzen unsere Kunden begeistert, wir setzen es aber auch für unsere internen Projekte ein. Komplexe Umsetzungsvorhaben werden damit klar strukturiert, Verantwortlichkeiten und Zeitpläne transparent. So wissen immer alle im Team, was wann zu tun ist – und die Umsetzung gelingt.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. Hier geht’s zum Shop.

Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere

24 Bilder ansehen Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Mehr zu diesem Thema Coronavirus SoundCloud Apps Management