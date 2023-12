KI, mysteriöse Muster und Tipps für das Selbstbewusstsein: Das waren die beliebtesten TED-Talks 2023

Maximal 18 Minuten: So lange dürfen die Kurzvorträge im weltbekannten Format TED-Talk sein. Dass man in der kurzen Zeit ganz schön viel Wissen vermitteln kann, beweisen die Vortragenden immer wieder. Die Veranstalter der Talks haben jetzt bekannt gegeben, welche Redebeiträge 2023 besonders beliebt waren – von KI bis zu Erziehungstipps ist alles dabei.

Greg Brockman: Wie ChatGPT wirklich funktioniert

Im April 2023 nutzt OpenAI-Mitgründer Greg Brockman die TED-Bühne, um Tech-Fans und Interessierten zu erklären, wie ChatGPT eigentlich genau funktioniert.

Wie wird das KI-Modell trainiert, wie gelingt die Interaktion damit, welche Potenziale gibt es? Brockman untermalt seine Erklärungen mit Live-Demos, die im Frühjahr 2023 für Begeisterung sorgen.

Und ja, das Video zu Brockmanns Talk dauert nicht nur 18, sondern gut dreißig Minuten – der OpenAI-Mitgründer hat aber bei seinem Vortrag nicht etwa überzogen, sondern wird im Anschluss daran noch von TED-Chef Chris Anderson interviewt.

Sheryl Lee Ralph: Wie man an sich selbst glaubt

Schauspielerin und Sängerin Sheryl Lee Ralph startet ihren Vortrag im Juni 2023 mit einer Gesangseinlage. Im Anschluss erzählt die Emmy-Gewinnerin, wie oft sie im Lauf ihrer Karriere abgelehnt wurde und mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte.

Quintessenz ihres TED-Talks sind drei Schritte, die Ralph dabei geholfen haben, an sich selbst zu glauben – dazu gibt es jede Menge gute Energie.

Duolingo-CEO Luis von Ahn: Wie man das Lernen attraktiver macht

Du wusstest bis heute nicht, wer Luis von Ahn ist? Höchste Zeit, das zu ändern. Der guatemaltekische Informatikprofessor hat nicht nur die Überprüfungsmethode Captcha entwickelt, die mittlerweile bei zahlreichen Onlineanmeldungen abfragt, ob da auch wirklich ein Mensch an der Tastatur sitzt, sondern auch Duolingo, die Sprachlern-App mit dem penetrant motiverenden Eulenmaskottchen namens Duo und einem Streak-System.

In seinem TED-Talk erklärt von Ahn, mit welchen Strategien man Lernen „so süchtig machend wie Social Media“ macht, warum er Duolingo entwickelt hat und wie der Weg von seiner Idee zum fertigen Produkt abgelaufen ist.

Ian Bremmer: „Who runs the world?“

Politikwissenschaftler Ian Bremmer skizziert in seinem TED-Talk aus dem April 2023, wie sich die Machtverteilung und die Machtdynamiken auf der Erde in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden.

Welche Weltordnungen werden uns wirtschaftlich und sicherheitspolitisch in den nächsten Jahrzehnten begleiten? Wie entwickeln sich die Beziehungen zwischen politischen Playern wie China, Russland, der EU und den USA? Und welche „globale Supermacht“, die keine Länderregierung ist, wird künftig immer mehr im Weltgeschehen mitmischen?

Imran Chaudhri: Der erste Auftritt des Humane AI Pins

Offiziell wurde der Humane AI Pin, ein smarter Anstecker, der irgendwann ein Ersatz für Smartphones werden könnte, im November 2023 vorgestellt. Einen ersten Einblick gab es allerdings schon Monate zuvor auf der TED-Bühne.

Während Humane-Mitgründer und Ex-Apple-Entwickler Imran Chaudhri im Frühjahr 2023 seinen Vortrag über den „verschwindenden Computer – und eine Welt, in der man KI überallhin mitnehmen kann“ hält, trägt er an seiner Jacke einen AI Pin. Im Lauf des TED-Talks demonstriert er, wofür man den Anstecker im Alltag nutzen kann, fragt „seine KI“ beispielsweise, ob er einen bestimmten Schokoriegel essen kann – aufgrund von Chaudris gespeicherten Unverträglichkeiten verneint der Pin.

Sal Khan: Bildungs­transformation per KI

Hausaufgaben und Abschlussarbeiten per Knopfdruck erstellen: Was sich wohl viele Schüler und Studierende in der Vergangenheit gewünscht haben, ist mit dem Release von ChatGPT im November 2022 in greifbare Nähe gerückt. Für Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen stellt sich seitdem allerdings die Frage, wie Bildung in Zukunft eigentlich aussehen soll und geprüft werden kann.

Für Pädagoge und Unternehmer Sal Khan sind KI-Entwicklungen nicht, wie von manchen befürchtet, der Tod des Bildungswesens, sondern der Ursprung einer „bestmöglichen Transformation“. In seinem TED-Talk erklärt er, wie KI-Technologie personalisiertes Lehren und Lernen ermöglichen könnte, und stellt den KI-Assistenten Khanmigo vor.

Terry Moore und ein mysteriöses Muster

Wer auf der Suche nach Angeberwissen für die nächste Party ist, könnte beim TED-Talk von Terry Moore fündig werden. Moore nimmt sein Publikum mit in die Welt der Muster und Formen.

Beim sogenannten Penrose Tiling entsteht aus nur zwei Fliesenformen ein Muster, das endlos weitergeführt werden kann, ohne dass sich Anordnungen wiederholen. Was das mit Mathematik, Physik und Kunst zu tun hat und wie weit die Wurzeln des Penrose Tiling tatsächlich schon historisch zurückreichen, fasst Moore in sechs Minuten wortgewandt zusammen.

Becky Kennedy: Was nach dem Streit kommt

Wenn ein Streit eskaliert und sich die Beteiligten heftig anfahren oder sogar anschreien, stellt sich im Nachhinein oft die Frage: Was jetzt? Ignoriert man den Vorfall und hofft, dass sich die Dinge von allein wieder einrenken? Oder gibt es einen Weg, die Situation zu besprechen und das in der Wut angeknackste Verhältnis zueinander aktiv zu „reparieren“?

Psychologin Becky Kennedy spricht sich für Letzteres aus und gibt in ihrem TED-Talk eine Anleitung für die Aufarbeitung eines Streits. In ihrem Vortrag geht es zwar um Streits zwischen Eltern und Kindern, die Psychologin sagt aber selbst zu Beginn ihres Talks, dass ihre vorgestellte Methode auf „jede andere bedeutsame zwischenmenschliche Beziehung“ übertragbar sei.

Peter McIndoe: Vögel sind nicht echt

Peter McIndoe beginnt seinen Talk, indem mit ernster Miene eine waschechte Verschwörungstheorie vorträgt: Die US-Regierung habe zwölf Milliarden Vögel getötet und durch als Vögel getarnte Überwachungsdrohnen ersetzt, die sich auf Stromleitungen aufladen.

Auf der TED-Bühne breitet McIndoe die Vogeltheorie fünf Minuten lang aus, dann startet der 25-jährige Künstler noch einmal neu in den Vortrag. Er erklärt, wie er abseits der Bühne ganze vier Jahre lang den Anführer einer „Vögel sind nicht echt“-Bewegung gespielt hat – und warum das Ganze.

Tina Yong: Bewerbung ohne Leidensgeschichte

Ein Anschreiben mit dramatischer Heldenreise funktioniert einfach besser – diesen Tipp hat Politikstudentin Tina Yong schon häufig gehört, wenn es um die Bewerbung auf einen Collegeplatz geht. Und auch sie selbst musste schon oft ihre persönliche Geschichte bei Bewerbungen ausbreiten, erzählen, wie hart es war, als Kind mit den Eltern nach Kanada zu emigrieren.

In ihrem TED-Talk spricht Yong darüber, warum die sogenannten Trauma-Essays, also Bewerbungsanschreiben, in denen schwere Erfahrungen in der Hoffnung auf bessere Annahmechancen geteilt werden, bei den Betroffenen auch Schaden anrichten können – und worauf Auswahlverfahren eher setzen sollten.

