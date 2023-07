Krypto-Lizenz: Binance Deutschland zieht Antrag bei der Bafin zurück

Im August 2022 hatte die Kryptobörse Binance einen Antrag auf Erteilung einer sogenannten Kryptoverwahrlizenz bei der deutschen Finanzaufsicht Bafin eingereicht. Diesen habe Binance Deutschland jetzt freiwillig zurückgezogen, wie das Unternehmen mitteilte.

Lizenz verweigert, Antrag zurückgezogen?

Zuvor hatte Finance Forward allerdings berichtet, dass die Bafin Binance die Lizenz verweigert habe. Die Plattform berief sich dabei auf „mit der Sache vertraute Personen“. Nicht klar sei zudem, ob es sich um eine formelle Absage gehandelt habe. Möglich sei auch, dass die Aufseher Binance lediglich ihre Absicht zur Lizenzverweigerung signalisiert hätten.

Letzteres würde dann auch dazu passen, dass Binance eine Verweigerung der Lizenz durch die Bafin bestreitet und darauf besteht, den Antrag „freiwillig“ zurückgezogen zu haben.

Binance: „Grundlegend geänderte“ Bedingungen

Als Grund für den Rückzug gab Binance an, dass sich die Bedingungen in der Kryptoindustrie und auch bei dem Unternehmen selbst „grundlegend geändert“ hätten. Ein Beispiel dafür sei die Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (Mica). Diese muss im europäischen Wirtschaftsraum bis Ende 2024 vollständig umgesetzt sein, wie fondsprofessionell.de schreibt.

Binance erklärte aber, dass man trotz des Rückzugs des Antrags weiter eine entsprechende Lizenz anstrebe. Daher wolle die Kryptoplattform die Erlaubnisprozesse für Kryptodienstleistungen in Deutschland und weltweit einhalten.

Binance schließt neuen Antrag nicht aus

Eine neue Beantragung der Kryptoverwahrlizenz sei nicht ausgeschlossen, heißt es von Binance. Wann und unter welchen Bedingungen ein neuer Antrag eingereicht werde, teilte die Kryptobörse aber nicht mit.

Für die rund zwei Millionen deutschen Binance-Nutzer:innen ändert sich durch den vorläufigen Rückzug des Antrags nichts. Lediglich die Expansionspläne des Unternehmens werden dadurch beeinflusst. Denn ohne die Lizenz kann Binance in Deutschland unter anderem nicht um neue Nutzer:innen werben.

Kryptobörse unter Druck

Binance steht derweil in einigen weiteren europäischen Ländern, darunter die Niederland, Frankreich und Großbritannien sowie in den USA unter Druck. In Österreich habe Binance ebenfalls einen Antrag auf eine Lizenz zurückgezogen, laut Finance Forward auf Druck der Aufsicht. In anderen Märkten habe Binance Lizenzen verloren und Märkte verlassen müssen.

