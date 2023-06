Mars-Hubschrauber Ingenuity kommuniziert nur noch sporadisch mit der Nasa

Wie die Nasa in einem Blog-Beitrag mitgeteilt hat, gibt es derzeit massive Probleme mit dem Mars-Hubschrauber Ingenuity. Offenbar ist die Kommunikation mit dem Fluggerät immer wieder für sehr lange Zeitintervalle gestört und funktioniert nur noch völlig unberechenbar. Koordinierte Flüge werden dadurch massiv erschwert.

Ingenuity: Im April riss der Kontakt für eine Woche ab

Das ist vor allem deshalb ein Problem, weil Ingenuity eigentlich als Luft-Scout für den Bodeneinsatz des Rovers Perseverance fungiert. Gemeinsam erforschen die beiden Maschinen gerade ein ausgetrocknetes Flussdelta am westlichen Ende des Jezero-Kraters. Ingenuity nahe genug, aber auch nicht zu nahe am fahrbaren Partner zu halten, ist eine schwierige Aufgabe, die durch die Kommunikationsprobleme zunehmend unmöglich erscheint.

Erstmals aufgetreten waren die Symptome bereits im Januar. Da hatte Ingenuity kurzzeitig in eine Art Standby-Modus geschaltet, der eigentlich dafür gedacht ist, in den Wintermonaten auf dem Mars nachts nicht zu viel Energie zu verbrauchen. Am 2. April stellte der Helikopter bei seinem 49. Flug noch einen Rekord in Sachen Geschwindigkeit und Höhe auf – bald darauf riss die Kommunikation über eine Woche ab.

Probleme mit Mars-Helikopter: Ist Staub auf den Solarzellen die Ursache?

Die Nasa-Wissenschaftler:innen glaubten in dieser Zeit schon, sie hätten das Fluggerät verloren. Aber nach knapp sieben Sol (Marstagen) gab es wieder Lebenszeichen von sich. Zunächst dachte man, ein Hügel zwischen Ingenuity und Perseverance habe die Kommunikation gestört. Seit dem längeren Blackout ist der Kontakt aber insgesamt nur noch sporadisch möglich.

Die Expert:innen vermuten, das Problem könnte wieder einmal an einer Staubverschmutzung der Solarzellen liegen – ein typisches Mars-Phänomen, das schon letztes Jahr den Rover Insight das Leben gekostet hat.

Ingenuity ist seit 2019 auf dem Mars im Einsatz und der Jungfernflug des Helikopters gilt als erster kontrollierter Antriebsflug auf einem fremden Planeten.

