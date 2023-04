Ingenuity 2.0: So könnte die neue Generation der Mars-Helikopter aussehen

So könnte der neue Nasa-Helikopter für den Mars-Einsatz aussehen. (Bild: Nasa/JPL-Caltech)

In der vergangenen Woche absolvierte der Mars-Helikopter Ingenuity seinen 50. Flug auf dem Mars – knapp zwei Jahre nach seinem Jungfernflug. Dabei konnte Ingenuity mit 18 Metern einen neuen Höhenrekord für sich verbuchen.

Neue Mini-Hubschrauber sollen Proben einsammeln

Derweil arbeiten die Ingenieur:innen der Nasa schon an der nächsten Generation der Mars-Hubschrauber. Zwei der neuen Helikopter sollen bei der geplanten Mission von Nasa und Esa zum Einsatz kommen, in deren Rahmen die vom Marsrover Perseverance gesammelten Proben zur Erde gebracht werden.

Die mit Gesteinsproben gefüllten Behälter werden an Bord von Perseverance aufbewahrt, von wo sie die Mini-Hubschrauber übernehmen und zur dafür vorgesehenen Rakete bringen sollen.

Ingenuity 2.0: 4 Räder und 1 Roboterarm?

Laut Teddy Tzanetos, für Ingenuity verantwortlicher Teamleiter des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa könnte Ingenuity 2.0 daher auch vier Räder bekommen. Möglich ist auch ein kleiner Roboterarm zum Einsammeln der Proben.

Wie konkret der neue Helikopter aussehen wird, steht aber noch nicht fest. Klar ist bisher, dass das Design auf dem von Ingenuity aufbauen wird.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch die gesammelten Daten zu den 50 Flügen des Mars-Helikopters werden in die Entwicklung seines Nachfolgers einfließen. Details würden in den kommenden Jahren ausgearbeitet, so JPL-Chefingenieur Håvard Fjær Grip gegenüber space.com.

Insbesondere bei der Flugkontrolle und den Navigationsfähigkeiten müsse noch nachgebessert werden. Dazu wird auch ein Update der Flugsoftware notwendig.

Transporte in dünner Mars-Atmosphäre

Die besondere Herausforderung besteht darin, angesichts der dünnen Mars-Atmosphäre eine gewisse Masse transportieren zu können. Dass jetzt darüber nachgedacht wird, ist aber allein schon erstaunlich. Schließlich war zunächst gar nicht klar, ob Ingenuity überhaupt abheben könne.

15 Bilder ansehen 15 unglaubliche Bilder vom Mars Quelle: Foto: NASA/JPL/USGS

Spannend ist auch, dass die Nasa an einem weiteren Helikopter-Konzept arbeitet. Diese Art der Fluggeräte könnte dann zur Vorbereitung und Versorgung von künftigen Marsmissionen zum Einsatz kommen.

Nächster Hubschrauber groß wie Mars-Rover

Die Mini-Hubschrauber, die die Bezeichnung „Mars Science Helicopter“ tragen, sollen so groß wie Marsrover Perseverance und mit sechs Rotoren ausgestattet sein. Sie sollen in Zukunft bisher nicht zugängliche Bereiche des roten Planeten erreichen können.

Mehr zu diesem Thema NASA