Meta ist down: Whatsapp, Instagram und Facebook von Störungen betroffen

Facebook, Instagram und Whatsapp: Meta-Dienste sind down. (Foto: Melnikov Dmitriy/Shutterstock)

Auf Portalen wie Allestörungen berichten Nutzer:innen rund um den Globus am Mittwochabend (11. Dezember 2024) von massiven Störungen bei allen wichtigen Meta-Diensten. Down sind demnach Teilfunktionen von Whatsapp, Instagram und Facebook.

Berichtet wird etwa über Probleme beim Einloggen bei Facebook – sowohl auf der Webseite als auch in der App. Bei Instagram lassen sich wohl derzeit nur mit Abstrichen Inhalte hochladen. Auch die Verbindung zu den Servern scheint gestört.

Bei Whatsapp wiederum stören sich die meisten Nutzer:innen an Fehlern beim Senden und Empfangen von Nachrichten. Auch hier treten die Probleme sowohl in der App als auch in der Browserversion des Meta-Dienstes auf.

Meta-Dienste melden sich bei X zu Wort

Per X haben sich mittlerweile Instagram und Whatsapp zu Wort gemeldet. Instagram erklärte unter dem Hashtag #instagramdown, dass der Dienst Probleme von Nutzer:innen bei der Anmeldung registriert habe. Das Ganze sei eine „technische Störung“.

Genauer ging Instagram aber nicht auf die Probleme ein. Man arbeite daran, Instagram so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen. Außerdem entschuldigte sich das Unternehmen bei betroffenen Nutzer:innen.

Whatsapp äußerte sich ähnlich. Auch hier gebe es Probleme bei der Anmeldung, an denen das Unternehmen arbeite. Bei Whatsapp zeigte man sich einigermaßen überzeugt davon, dass der Dienst schon bald wieder normal laufen werde. Die meisten Leute, so Whatsapp per X, würden den Dienst schon wieder normal nutzen können.

Meta-Probleme meist schnell behoben

Es ist nicht das erste Mal, dass Facebook-Mutterkonzern Meta mit größeren Ausfällen seiner Dienste zu kämpfen hat. Meist waren die Störungen aber innerhalb weniger Stunden wieder behoben.

Für Wirbel sorgen die Probleme vor allem, weil die betroffenen Dienste insgesamt von Milliarden Menschen zur regelmäßigen Kommunikation genutzt werden.

