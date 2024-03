Krypto-Bulle Michael Saylor: Bitcoin wird Gold im Wert überflügeln

Mit dem neuen Allzeithoch von knapp 73.000 US-Dollar sind die auf dem Markt befindlichen Bitcoins über 1,4 Billionen Dollar wert und damit mehr wert als alle Silberbestände der Welt. Geht es nach dem Bitcoin-Bullen Michael Saylor, dessen Unternehmen Microstrategy 205.000 Bitcoins hält, wird die Kryptowährung auch Gold bald überflügeln.

Bitcoin: Potenzial für 100 Billionen Dollar?

Noch ist der Abstand riesig, verfügt Gold doch über eine Marktkapitalisierung von 14,5 Billionen Dollar, ist also zehnmal mehr wert als Bitcoin. Kein Problem für Saylor, der den potenziellen Markt für Bitcoin mit 100 Billionen Dollar beziffert.

In einem anderen Bereich hat Bitcoin laut Cryptonews schon fast zu Gold aufgeschlossen. Die erst vor wenigen Wochen gestarteten Bitcoin-Spot-ETFs, deren Freigabe die aktuelle Rallye befeuern, sollen schon über ein halb so großes Volumen verfügen wie alle Gold-ETFs.

Bitcoin laut Saylor keine Währung

Per X ließ der Microstrategy-Chef wissen, dass Bitcoin anderen Anlageformen wie Gold, Aktien oder Immobilien überlegen sei. Saylor sieht den Bitcoin nicht als Währung, sondern vielmehr als reines Anlageprodukt.

Saylor: Bitcoin sei „digital, verfügbar, global, ethisch und für Millionen von Unternehmen und Milliarden von Menschen nützlich“. Die Coins seien nicht dazu da, ausgegeben zu werden. Vielmehr sollte die Kryptowährung dem Schutz und Ausbau des eigenen Kapitals dienen.

Weniger Druck durch Regulierungsbehörden

Es würde ja auch niemand einen Kaffee kaufen und mit einem kleinen Stück seiner Luxusimmobilie in New York zahlen, so Saylor. Ein Vorteil, Bitcoin nicht als Währung und Zahlungsmittel, sondern als Anlageprodukt einzustufen, wäre zudem, dass er aus dem Fokus von Bankbranche und Politik verschwinden würde.

Bitcoin, so Saylor im Gespräch mit CNBC, sollte als digitales Eigentum angesehen werden, „als Milliarden-Dollar-Gebäude im Cyberspace“. Sein Tipp an Bitcoin-Besitzer:innen: „Halten Sie sie 100 Jahre lang“.

