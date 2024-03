Neues Allzeithoch: Bitcoin ist jetzt mehr wert als alles Silber auf der Welt

Bis auf 72.850 Dollar stieg der Bitcoin-Kurs am Montagabend – neues Allzeithoch. Während die größte Kryptowährung der Welt in den vergangenen Tagen in regelmäßigen Abständen neue Höchststände erreichte, ist ein weiterer Meilenstein als durchaus historisch zu bewerten.

Bitcoin erstmals mehr wert als Silber

Denn erstmals in seiner über 15-jährigen Geschichte hat der Bitcoin eine Marktkapitalisierung jenseits von 1,4 Billionen Dollar erreicht. Laut der Plattform Infinite Market Cap ist Bitcoin damit mehr wert als alle Silberbestände auf der Welt. Deren Wert wird mit 1,39 Billionen Dollar angegeben.

Bitcoin liegt damit im Ranking der wertvollsten Anlageprodukte von Infinite Market Cap auf Platz acht – die Tech-Konzerne Alphabet/Google und Amazon mit einer Marktkapitalisierung von 1,72 beziehungsweise 1,79 Billionen Dollar in Sichtweite. Mehr als doppelt soviel wie Bitcoin (drei Billionen Dollar) ist derzeit Microsoft als wertvollster Konzern der Welt wert.

Gold ist 10-mal soviel wert wie Bitcoin

Mit riesigem Abstand wertvollstes Anlageprodukt nach Marktkapitalisierung ist derweil Gold. Mit 14,7 Billionen Dollar ist das Edelmetall mehr als zehnmal so wertvoll wie Bitcoin. In den optimistischeren Szenarien würde Bitcoin mittel- bis langfristig aber immerhin Platz zwei erobern können.

Weiter getrieben von den im Januar 2024 von der US-Börsenaufsicht SEC genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs sowie einer hohen Nachfrage rund um das sogenannte Halving könnte der Bitcoin-Kurs in den kommenden Monaten auf über sechsstellige Werte klettern.

Bitcoin-Kurs könnte bald sechsstellig werden

Der als „Wall-Street-Bulle“ bekannte Investor Tom Lee sieht den Bitcoin bis Ende 2024 bei 150.000 Dollar. Trader-Legende Peter Brandt rechnet bis Sommer 2025 sogar mit einem Kurs von 200.000 Dollar.

Bitcoin-Rivale Ethereum befindet sich nach seinem Sprung über die 4.000-Dollar-Marke mit einer Marktkapitalisierung von 485 Milliarden Dollar auf Platz 20 des oben erwähnten Rankings, knapp hinter Walmart (488,5 Milliarden Dollar).

Kryptowährungen: Bitcoin mit 50-Prozent-Anteil

Alle 2,2 Millionen gelisteten Kryptowährungen zusammen haben laut Coinmarketcap übrigens eine Marktkapitalisierung von 2,72 Billionen Dollar. Bitcoin hat damit einen Anteil von 52 Prozent, Ethereum kommt auf 18 Prozent. Die Top-100-Token sind jeweils mehr als eine Milliarde Dollar wert.

