Microsofts neugierige E-Mail-App und günstige Falt-Phones

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Liest Microsoft deine Mails?

Das neue Outlook ersetzt die alte Mail-App in Windows. Doch bei der Nutzung ist Vorsicht geboten. In dem neuen Client werden die IMAP- und SMTP-Zugangsdaten zu Mailkonten sowie sämtliche Mails mit den Microsoft-Servern synchronisiert. Dadurch hat Microsoft theoretisch vollen Zugriff auf alle deine E-Mails. Das Unternehmen begründet diesen Eingriff mit dem Bereitstellen neuer Features.

Die Nasa baut einen Rover – und alle gucken zu

Die Nasa lädt die Öffentlichkeit ein, den Bau ihres ersten robotischen Mond-Rovers Viper über Liveübertragungen auf dem Youtube-Kanal des Nasa Ames Research Center mitzuverfolgen. Während dieser Veranstaltungen, die bis Januar 2024 geplant sind, beantworten Ingenieure Fragen und bieten Einblicke in die Entwicklung des Rovers. Der Viper, der die Beschaffenheit von Wasser und Eis auf dem Mond untersuchen wird, soll bis Mitte 2024 fertiggestellt und dann zur Astrobotic Payload Processing Facility in Florida für den finalen Zusammenbau geschickt werden. Später im Jahr 2024 ist die Landung des Viper auf dem Mond geplant, wo er mit einem speziellen Bohrer Proben nehmen und dadurch Einblicke in die Entstehung und Erhaltung von Wasservorkommen auf dem Mond liefern wird.

Alter Falter, das wäre günstig

Aktuelle Falt-Smartphones sind futuristisch, cool, aber alles andere als günstig. Das soll sich 2024 ändern. Einem Gerücht zufolge arbeitet Samsung an einem Mittelklasse-Smartphone mit Falt-Bildschirm, das zwischen 400 und 500 Dollar kosten soll. Dass es zu dem Preis keine Top-Ausstattung gibt, ist klar. Eine so niedrige Einstiegshürde dürfte Falt-Smartphones aber für viele Nutzer:innen interessant machen.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Mehr zu diesem Thema Smartphone Samsung Microsoft NASA Apps