Mit 30 TB und mehr: Seagates Laser-Festplatten gehen in Serie

So sieht die neue HAMR-Festplatte aus. (Bild: Seagate)

Die neue Mozaic 3+ HAMR-Plattform von Seagate verspricht einen enormen Kapazitätssprung bei Festplatten. Schon im ersten Quartal 2024 sollen die HAMR-Festplatten an Cloud-Kunden ausgeliefert werden.

Laser erwärmen Aufzeichnungsbereich sehr stark

HAMR bedeutet in Langform Heat-Assisted Media Recording und bezeichnet im Grunde eine Festplatte, die mit Lasern arbeitet. Das ist aber nicht alles. Mozaic 3+ basiert vielmehr auf mehreren gänzlich neuen Technologien, darunter neue Medien, neue Schreib- und Leseköpfe und ein brandneuer Controller. Die Plattform erlaubt Festplattengrößen ab 30 Terabyte.

Die Idee ist, die flächenmäßige Aufzeichnungsdichte von Festplatten radikal zu erhöhen. Das geschieht dadurch, dass der Aufzeichnungsbereich während Schreibvorgängen kurzzeitig stark erhitzt wird.

Zum Beschreiben der Medien wird ein sogenanntes plasmonisches Schreibgerät mit einem vertikal integrierten nanophotonischen Laser verwendet. Hinzu kommen neue Medien mit einer winzigen Korngröße und ein Lesegerät mit mehreren winzigen Magnetfeldsensoren.

Neuer Controller bietet hohe Rechenleistung

Das alles sorgt dafür, dass eine Menge Rechenleistung zur Koordination der Arbeit des Laufwerks erforderlich ist. Deshalb hat Seagate die Mozaic 3+-Plattform mit einem vollkommen neuen Controller ausgestattet, der nach Angaben des Unternehmens dreimal so leistungsfähig wie seine Vorgängermodelle ist. Genaue technische Spezifikationen des Controllers bleibt Samsung uns aber schuldig.

„Die Mozaic 3+-Plattform steht für mehr als nur die HAMR-Technologie“, erläutert Seagate-Chef Dave Mosley. „Sie umfasst mehrere branchenweit einzigartige Innovationen, die wir integriert haben, um die Flächendichte zu erhöhen.“

Laut Seagate sind die neuen Festplatten mit bestehenden Cloud-Servern kompatibel. Neben der höheren Kapazität sollen sie auch deutlich höhere sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bieten und zudem den Stromverbrauch pro TB reduzieren.

Erst Cloud, dann breitere Zielgruppe

Zunächst sollen die neuen Exos-Festplatten mit einer Kapazität von 30 TB und mehr noch an Cloud-Kunden gehen. Später soll die HAMR-basierte Mozaic 3+-Speichertechnologie eine breite Palette von Produkten ermöglichen, darunter HDDs für Unternehmen, NAS-Laufwerke sowie Video- und Imaging-Anwendungen (VIA).

Die Industrie arbeitet schon seit Jahrzehnten an HAMR-Technologien. Ziel sind Kapazitäten von 80 TB und mehr. Momentan ist Samsung weit vorn im Wettbewerb. Kein anderer Festplattenhersteller kann derzeit HAMR-Platten ausliefern.

Seagate arbeitet bereits an der nächsten Generation, die Mozaic 4+ heißen und Festplatten mit mehr als 40 TB ermöglichen soll. Im Moment jedenfalls sei Seagate „der einzige Festplattenhersteller der Welt, der eine Flächendichte von 3 TB pro Platte erreichen kann und 5 TB am Horizont hat“, so Mosley.

