Musk will nächstes Mal in den Orbit: SpaceX pumpt 2 Milliarden in Starship-Entwicklung

Nach dem missglückten ersten Startversuch der größten Rakete der Welt will SpaceX noch in diesem Jahr zwei weitere Milliarden US-Dollar in die Starship-Entwicklung stecken. Nächstes Mal geht es in den Orbit, zeigte sich Elon Musk überzeugt.