Warum Netflix eine Game-Controller-App veröffentlicht hat

Die neue Netflix-Game-Controller-App soll noch recht schlicht sein. Screenshots im App-Store zeigen ein minimalistisches Controller-Layout mit einem virtuellen Daumenstick auf der linken und vier mehrfarbigen Tasten auf der rechten Seite vor einem schlichten schwarzen Hintergrund. Das Technikportal Techcrunch hatte die App zuerst entdeckt und darüber berichtet.

Genau wie Xbox- und Nintendo-Switch-Controller verwenden die besagten Tasten die gleiche XYAB-Beschriftung, sie haben laut den Aufnahmen aber ein anderes Größenverhältnis und sind in einer Formation angeordnet, die ein wenig an einen Pfotenabdruck erinnert, schreibt mashable.com.

Neuer Netflix-Game-Controller: Noch nicht alle Geräte unterstützt

„Demnächst bei Netflix“, heißt es in der Kurzbeschreibung der kostenlosen App – dort gibt es auch erste Hinweise, wohin die Reise langfristig gehen soll: „Spielen Sie Spiele auf Ihrem Fernseher mit dem Netflix Game Controller. Diese Game-Controller-App wird mit Ihrem Fernseher gekoppelt und ermöglicht es Ihnen, Spiele auf Netflix mit Ihrem Telefon oder Mobilgerät zu spielen.“

Nach dem Öffnen des Netflix Game Controllers werden die Nutzer:innen entsprechend angewiesen, ein Spiel über ihren Fernseher auszuwählen und dann den Anweisungen zu folgen, um eine Verbindung mit dem Controller herzustellen.

Laut der Erstmeldung werden noch nicht alle Geräte unterstützt. „Netflix Games on TV“ befinde sich auch noch in der Betaphase, so sei der Controller derzeit nicht für Android-Geräte verfügbar. Die App-Store-Liste gibt derweil an, dass ein iPhone, iPad oder iPod Touch mit iOS 15.0 oder höher vorhanden sein muss. Noch ist zudem unklar, welche Spiele mit dem Controller kompatibel sein werden.

Netflix: Seit 2021 an Gaming dran

Der Streamingdienst setzt seit November 2021 auch einen Fokus auf Spiele, seitdem ist das Angebot ohne große Ankündigungen immer wieder angewachsen. Derzeit stehen über 50 Handyspiele für Android und iOS zur Verfügung, darunter beliebte Titel wie „Oxenfree“, „Immortality“ und „Into the Breach“ sowie exklusive Netflix-Spiele wie „The Queen’s Gambit Chess“, „Too Hot to Handle: Liebe ist ein Spiel“ und „Nailed It! Baking Bash“, die auf eigenproduzierten Formaten basieren.

Das Unternehmen beschäftigt sich zudem schon seit einiger Zeit mit Cloud-Gaming, wie Netflix‘ Vice President of External Games, Leanne Loombe, im Frühjahr dieses Jahres erklärt hat: „Wir glauben, dass wir mit Cloud Gaming diesen einfachen Zugang zu Spielen auf jedem Bildschirm ermöglichen können. Unsere Vision ist, dass unsere Mitglieder auf jedem Netflix-Gerät, das sie haben, spielen können.“

Das bedeutet indes nicht, dass Netflix sich in den nächsten Xbox Games Pass verwandeln will oder wird. Netflix‘ Vice President of Gaming, Mike Verdu, hat im Oktober 2022 zumindest noch gesagt, dass die Spiele eher „Mehrwert“ bieten sollen, statt zur neuen Hauptattraktion des Streaminganbieters zu werden. Netflix beabsichtige nicht, Spielkonsolen wie die Xbox, Playstation oder Nintendo Switch zu ersetzen, das sei „ein völlig anderes Geschäftsmodell“, so Verdu.

