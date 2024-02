Im Oktober 2023 kursierten zunächst Gerüchte darüber, dass Netflix nach dem Ende der Streiks der Hollywood-Autor:innen und Schauspieler:innen an der Preisschraube drehen würde. Später bestätigte der Streaminganbieter die Pläne, zunächst waren die USA, Frankreich und Großbritannien betroffen.

Netflix-Preiserhöhung: Deutschland kam davon

In Deutschland strich Netflix derweil den günstigsten werbefreien Tarif, die sogenannte Basis-Mitgliedschaft. Wer aktuell Serien und Filme bei Netflix ohne Werbeunterbrechung schauen will, zahlt 12,99 Euro für den sogenannten Standard-Tarif. Ein 4K-Abo kostet 17,99 pro Monat.

Der werbefinanzierte günstigste Tarif bei Netflix in Deutschland hat einen Preis von 4,99 Euro. Ebenso viel muss zahlen, wer – im Rahmen von Account-Sharing – ein Zusatzmitglied mitschauen lassen will. Gegen das kostenlose Account-Sharing geht Netflix seit einigen Monaten vor – was, wie erhofft, neue zahlende Nutzer:innen und damit Umsatz brachte.

2024 könnte Netflix seine Preise anheben

Noch mehr Umsatz könnte Netflix machen, wenn alle Abonnent:innen mehr zahlen würden. Entsprechend gehen die Analyst:innen von UBS Securities davon aus, dass Netflix noch im Laufe des Jahres 2024 seine Preise anhebt – offenbar auch in den USA, wo die Tarife erst im Herbst 2023 erhöht worden waren.

Diese Änderungen seien „deutlich besser als prognostiziert verlaufen“, wie Netflix-Co-CEO Greg Peters im Rahmen einer Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal 2023 erklärte.

Rückkehr zum „Standardansatz für Preiserhöhungen“

Nachdem sich Netflix wegen des harten Vorgehens gegen das Gratis-Account-Sharing – laut Peters eine Art Ersatz für Preiserhöhungen – im vergangenen Jahr zurückgehalten habe, könne man nun zum „Standardansatz für Preiserhöhungen“ zurückkehren.

Konkrete Details zur Höhe der Preisanpassungen und zu den betroffenen Märkten machte Peters nicht. Deutschland, wo die letzte große Preiserhöhung 2021/22 stattgefunden hat, dürfte aber ganz oben auf der Liste stehen.

Kostet Netflix in Deutschland bald mehr?

Orientiert man sich an den höheren Preisen, die seit Oktober in Frankreich gelten, könnte Netflix in Deutschland bald 5,99 Euro für seinen Tarif mit Werbung verlangen. Das Standard-Abo ohne Werbung könnte dann 13,49 Euro kosten und das teuerste 4K-Abo 19,99 Euro.

Mit den Preiserhöhungen könnte Netflix seinen Umsatz 2024 um rund 15 Prozent steigern, wie die Analyst:innen prognostizieren. 2023 standen sieben Prozent zu Buche.

Netflix: Bis zu 20 Millionen Neukunden 2024

Im vergangenen Jahr hatte Netflix – getrieben von dem Vorgehen gegen das kostenlose Account-Sharing – rund 29,5 Millionen neue Abonnent:innen gewinnen können. Für 2024 rechnen die UBS-Analyst:innen mit 18 bis 20 Millionen Neukund:innen.

