Neue Farben zum Jahreswechsel: Google Maps bekommt einen neuen Look

Aktuell rollt Google Maps in der App schrittweise ein neues Farbschema aus. Es kann also sein, dass ihr erst in den kommenden Tagen einen Unterschied merken werdet. Die Änderung betrifft vor allem die blauen Akzente, mit denen bisher zum Beispiel alle Schaltflächen des Karussells im unteren Bereich der App hinterlegt waren. Jetzt setzt die App stattdessen auf eine helle Türkis-Farbe, also blaugrün.

Alle Änderungen im Überblick

Bereits Ende 2023 überarbeitete Google den Look der Karten-App. Die damaligen Änderungen kamen bei Nutzern allerdings nicht gut an. Viele beschwerten sich, dass die Änderungen ohne ersichtlichen Grund erfolgten.

Diesmal geht Google deutlich subtiler vor. So ändert sich die Landkarten-Farbe beispielsweise nicht. Die Schriftfarbe in den Schaltflächen wechselt hingegen ebenfalls in einen blaugrünen Farbton, ebenso wie das Routensymbol an der rechten Bildschirmseite und die entsprechende Schattierung. Weitere Landkartensymbole und Beschriftungen bleiben gleich. So sieht es aus:

So bekommt ihr das neue Design

Laut 9to5Google wird das Farbupdate mit der jeweiligen App-Version 24.49.06.x (Android) und 24.49.3 (iOS) gerade ausgespielt. Wie schon eingangs erwähnt, kann es allerdings sein, dass ihr das Update erst in den kommenden Tagen sehen werdet.

Übrigens: Wer ohne Reisezeitdruck unterwegs ist, wird sich über ein weiteres Feature vielleicht freuen. Im November kündigte Google Maps eine neue Möglichkeit für Zwischenstopps an. So könnt ihr euch sehenswerte Reisestops entlang der Route vorschlagen lassen – kein Feature für Pendler, aber doch praktisch im Urlaub. Mehr darüber lest ihr hier.

