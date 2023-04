Nintendo fordert Leaker-Enthüllung von Discord

„Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ kommt am 12. Mai heraus. (Bild: Nintendo)

Im Februar wurde ein umfangreiches Artbook zu „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ geleakt. Nintendo versucht nun, Discord vorzuladen. Dort machten die Bilder aus dem 204-seitigen Werk zuerst die Runde.

Im nächsten Schritt soll die Social-Media-Plattform die Identität eines Nutzers preisgeben, der angeblich hinter dem Leak steckt. Viele in der Szene bezweifeln seine Schuld.

Fan-Server soll Leak zuerst veröffentlicht haben

Die Vorladung wurde am 4. April beim Northern District Court of California eingereicht. Sie versucht, Discord zu zwingen, „die Identität, einschließlich Name(n), Adresse(n), Telefonnummer(n) und E-Mail-Adresse(n) des Benutzers Julien#2743, der für das Posten von rechtsverletzenden Inhalten verantwortlich ist“, offenzulegen.

Er soll die Inhalte auf einem von Fans betriebenen Discord-Server namens „Tears of the Kingdom Official Discord Server“ veröffentlicht haben. Die Beiträge enthielten Bilder aus dem 204-seitigen Artbook, das der Sammleredition des Spiels beiliegen wird. Sie verbreiteten sich schnell auf anderen Discord-Servern, verschiedenen Subreddits und darüber hinaus.

„PDF-Piraten“ veröffentlichen Bilder, aber keine Hints

Während man eine Menge Originalgrafiken für das Spiel sehen konnte, enthüllte der Leak am Ende kaum Geheimnisse rund um „Tears of the Kingdom“, schreibt Kotaku. Seit Monaten spekulieren Gamer:innen über den neuen „Zelda“-Teil.

Nintendos Anwält:innen konnten das Leck anscheinend zu dem besagten Server zurückverfolgen. Aus der Vorladung geht hervor, dass sie Discord schon am 21. Februar kontaktierten und die Entfernung des urheberrechtlich geschützten Materials forderten.

Nintendo stellte zusätzlich eine Liste von Discord-Nutzer:innen zusammen, die angeblich Kopien des Leaks verbreiteten. Sie sollen sich in ihrem BIOS als „PDF-Piraten“ bezeichnet haben.

Nutzer:innen bezweifeln Pionierposition von „Julien#2743“

Nintendos Vorladung zielt speziell auf einen Discord-Nutzer namens „Julien#2743“ ab. Es ist unklar, ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, die ursprünglich die Bilder auf Reddit geteilt und behauptet hat, das Artbook von einem Freund erhalten zu haben.

Im „Tears of the Kingdom“-Subreddit und dem dazugehörigen Discord-Server bestreiten einige Nutzer:innen, dass „Julien#2743“ der ursprüngliche Leaker war und nicht nur jemand, der sich selbst die Krone für die Verbreitung des Artbooks aufgesetzt hat. Zuletzt war Nintendo auf Reddit auf der Jagd nach Leaker:innen. Dort hatten Nutzer:innen geheime Informationen über die nächste Nintendo Switch gepostet.

Mehr zu diesem Thema Leak Nintendo Server