Palm 2: Google soll morgen neues KI-Modell vorstellen

Egal ob Adobe oder Microsoft: Techkonzerne, die in den vergangenen Monaten neue KI-Tools vorstellten, wurden in aller Regel mit steigenden Aktienkursen belohnt. Ausgerechnet Google hatte damit allerdings kein Glück. Die wenig überzeugende Vorstellung der ChatGPT-Alternative Bard führte nicht nur zu Häme in den sozialen Netzen, sondern auch für fallende Kurse beim Mutterkonzern Alphabet.

Zur Hauskonferenz Google I/O, die morgen, 10. Mai 2023, startet, soll es daher eine ganze Reihe Neuigkeiten zum Thema KI geben. Das geht aus einem Bericht des US-Nachrichtensenders CNBC hervor, der Einblick in interne Google-Dokumente hat. Laut denen soll Google unter anderem ein großes Sprachmodell namens Palm 2 vorstellen.

Palm 2 ist eine Weiterentwicklung des 2022 vorgestellten Sprachmodells Palm. Nach Informationen von CNBC soll das KI-Modell mehr als 100 Sprachen umfassen. Die KI soll Programmier-, Schreib- und Analysefunktionen bieten. Vergangenen Monat hatte Google bereits ein auf medizinische Fragen ausgerichtetes KI-Modell unter dem Namen Med-Palm 2 vorgestellt.

Google I/O: Offenbar auch Neuigkeiten zum KI-Chatbot Bard geplant

Nach CNBC-Informationen soll auf der Google I/O auch eine überarbeitete Version von Bard gezeigt werden. Neben der Unterstützung von Japanisch und Koreanisch soll der Chatbot jetzt auch als Programmierhilfe dienen und bei Matheproblemen helfen können.

Darüber hinaus sollen die KI-Funktionen der ehemals als G‑Suite bekannten Online-Produktivitätslösung Google Workspace weiter ausgebaut werden. Ähnlich wie beim Microsoft 365 Copilot soll KI dann die Erstellung von Präsentationen übernehmen können. Wie CNBC berichtet, umfasst das Ganze auch die Möglichkeit zur Bilderzeugung per Texteingabe, wie wir es von Tools wie Dall‑E oder Stable Diffusion kennen.

Während der Fokus der Google I/O nach CNBC-Informationen vorwiegend auf KI liegen wird, dürfte es aber auch neue Hardware auf dem Event geben. Erwartet werden mehrere neue Pixel-Geräte, darunter offenbar auch ein Foldable von Google.

