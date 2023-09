Förderung für Fotovoltaik und Podcasts über die Arbeit

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Förderung von Fotovoltaikanlagen: Was E‑Auto-Fahrer wissen müssen

In Deutschland wird Solarenergie für Elektroautos mit einem staatlichen Förderprogramm unterstützt, das von der KfW verwaltet wird. Hausbesitzer, die ihre Elektrofahrzeuge mit selbst erzeugtem Solarstrom laden, können bis zu 10.200 Euro erhalten, vorausgesetzt, sie installieren eine Fotovoltaikanlage, einen Solarstromspeicher und eine Ladestation. Die Anträge können ganz einfach online gestellt werden, jedoch ist die Förderung begrenzt. Es gibt allerdings auch Kritik an dem Programm.

New Work auf die Ohren: Diese Podcasts müsst ihr kennen

Arbeit ist das halbe Leben. Aber was machen wir mit dieser Hälfte? Karriere oder Glück; Excel oder Emotionen; deutsche Vita oder Dolce Vita – oder geht das vielleicht alles zusammen? In den letzten zehn Jahren ist die Frage danach, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, immer drängender geworden. Und mit der Dringlichkeit hat eine Vielzahl an Podcasts das Licht der Welt erblickt, die getreu dem „Each one teach one“-Motto das Lernen von und mit anderen Expertinnen und Experten in den Vordergrund stellt.

Nach Klage gegen Stable Diffusion: Getty Images bringt eigene Bild-KI heraus

Getty Images hat eine generative KI-Plattform gestartet, die Bilder auf Basis von Textbeschreibungen erstellen kann. Diese Plattform verwendet ein KI-Modell von Nvidia und wurde mit Gettys umfangreicher Bildbibliothek trainiert. Benutzer können Bilder erstellen und herunterladen, ohne sich um mögliche Urheberrechtsverletzungen sorgen zu müssen.

